Kanslichef Medicinska fakulteten
Umeå universitet, Medicinska fakulteten / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-03-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Medicinska fakulteten i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Vid Kansliet för medicin finns idag ca 40 medarbetare som arbetar med frågor inom ekonomi, HR, forskning, utbildning och kommunikation samt administration av läkarprogrammet.
Då vår nuvarande kanslichef går i pension söker vi hennes efterträdare. Kansliet har till uppgift att ge ett kvalificerat ledningsstöd till dekan och övrig fakultetsledning samt administrativt stöd till fakultetsnämnd med beredningsorgan. Till kansliets viktigaste uppgifter hör också att vara en stödfunktion för kärnverksamheten inom fakultetens 12 institutioner och 4 centrumbildningar. Då vår nuvarande kanslichef går i pension söker vi hennes efterträdare.
Mer information om Medicinska fakulteten https://www.umu.se/medicinsk-fakultet/Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som kanslichef är du chef över kansliets medarbetare och fakultetens främsta tjänsteperson. Du rapporterar direkt till dekan och har ett delegerat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi utifrån fakultetens uppdrag, verksamhetsplan och budget. Kanslichefen ingår i fakultetens ledningsgrupp tillsammans med dekan, prodekan och vice dekaner.
I rollen ingår ett övergripande ansvar för att planera, leda och samordna verksamheten inom fakultetskansliet med dess ca 40 medarbetare. Kansliet är för närvarande organiserat i tre områden, varav två leds av egna områdeschefer som är direkt underställda kanslichefen. Arbetet bedrivs i en verksamhet med flera parallella processer, där kanslichefen ansvarar för att samordna och vidareutveckla de administrativa processerna samt ansvarar för att kansliet fungerar som en effektiv och serviceinriktad stödfunktion för både fakultetsledning, nämnder och institutioner. En annan viktig uppgift för kanslichefen att bereda de ärenden (externa och interna) som kommer till fakulteten.
Du förväntas på ett förtroendefullt sätt kunna samarbeta och kommunicera inom fakulteten, med ett tydligt uppdrag att värna om och utveckla en god och respektfull relation mellan kärn- och stödverksamhet. Du förväntas även på ett professionellt sätt företräda fakulteten i kontakter med andra fakulteter, universitetets ledning och förvaltning, och med externa parter som departement, regionkommuner och myndigheter. I uppgiften ingår även att i olika sammanhang bereda och presentera beslutsunderlag, rapporter och externt riktade skrivelser, och inte minst att ansvara för olika remissvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen samt erfarenhet från statlig eller kommunal förvaltning, eller annan liknande verksamhet. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av att leda en verksamhet med ett samlat ansvar för personal, ekonomi och den löpande verksamhetsstyrningen i en kunskapsbaserad organisation. Du är en omvittnat god chef och ledare som är van att delegera. Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska, och har god vana av att utforma och hantera offentliga handlingar.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av, eller god insikt i, universitetens och högskolornas verksamhet, särskilt deras kärnuppdrag inom forskning och utbildning. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete samt bidragit med kvalificerat ledningsstöd. Det är även fördelaktigt om du har juridisk kompetens, särskilt inom förvaltningsrätt.
Personliga egenskaper
Du är en tydlig och kommunikativ ledare som har förmåga att både engagera och motivera dina medarbetare att arbeta mot verksamhetens mål och visioner.
För att lyckas i rollen som kanslichef krävs, förutom goda ledaregenskaper, att du är en flexibel person med hög lojalitet och förmåga arbeta effektivt i en föränderlig verksamhet. Du har en analytisk förmåga som gör det möjligt att hantera komplexa frågor. Vidare har du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och arbetar relationsskapande med ett förtroendeskapande förhållningssätt. Din höga integritet gör att du på ett ansvarsfullt sätt hanterar känsliga ärenden och agerar med gott omdöme.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Villkor och ansökan
Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan skickas in via universitets rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen till Umeå universitet senast den 12 april 2026. I denna rekrytering söker du enbart med ett curriculum vitae (CV). I samband med ansökan kommer du att besvara frågor avseende din kompetens och erfarenhet i relation till den aktuella anställningen.
För ytterligare information om anställningen, vänligen kontakta rekryterande chef, Katrine Riklund, katrine.riklund@umu.se
. Vid frågor rörande rekryteringsprocessen, vänligen kontakta HR-strateg, Caroline Henrysson, caroline.henrysson@umu.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2026/372". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Medicinska fakulteten Jobbnummer
9794890