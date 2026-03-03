Kandidatansvarig - extra vid behov
2026-03-03
Vill du få in en fot i bemannings- och rekryteringsbranschen samtidigt som du studerar - och få värdefull erfarenhet av hur man hittar rätt person till rätt uppdrag?
Vi söker nu en student, eller dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning (till exempel eget företag eller elitidrott), som vill arbeta extra vid behov som kandidatansvarig hos oss.
Du kommer att tillhöra vårt kontor i Gävle, men arbetet går till viss del att göra på distans. Rollen passar bra för dig som vill ha ett flexibelt extrajobb där du får jobba med människor, rekrytering och relationsbyggande.
Hos oss är rekrytering en central del av verksamheten. Våra konsulter jobbar ute hos några av Sveriges ledande industriföretag - och allt börjar med att vi hittar rätt personer.
Vem vi tror att du är
Du har gärna viss erfarenhet av rekrytering, HR, service eller något annat där mötet med människor varit centralt - men det viktigaste är egentligen ditt intresse för människor.
Du är trygg i dig själv, lyhörd och bra på att skapa kontakt. Samtidigt är du nyfiken och vågar ta initiativ när det behövs. Du trivs i samtal, gillar att ställa frågor och har en känsla för vad som får människor att känna sig trygga.
Vi tror inte heller här på det perfekta CV:t. Vi tror mer på driv, nyfikenhet och viljan att lära sig. Har du rätt inställning och vill utvecklas i rollen kommer du snabbt in i arbetet.
Hur rollen ser ut
Som kandidatansvarig är du en viktig del av våra rekryteringsprocesser. Du arbetar nära våra konsultchefer och stöttar i arbetet med att hitta, kontakta och följa upp kandidater.
Mycket handlar om dialog - att prata med människor, förstå deras bakgrund och hjälpa till att skapa en bra matchning mellan kandidat och uppdrag.
I vardagen innebär det till exempel att du:
• Stöttar konsultchefer i pågående rekryteringsprocesser * Bokar och genomför enklare telefonintervjuer * Har kontakt med kandidater och följer upp ansökningar * Administrerar i våra rekryteringssystem * Hjälper till med schemaläggning och tidsattestering * Bidrar till att kandidater får en bra upplevelse i kontakten med oss
Rollen passar dig som gillar tempo, variation och många kontaktytor.
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt.
Som uppstickare i bemanningsbranschen tänker vi gärna lite annorlunda - särskilt när det gäller människor och rekrytering. Den bästa matchningen bygger sällan på ett perfekt CV eller högsta betyg. Ofta handlar det mer om potential, inställning och rätt förutsättningar.
Hos oss får du en bra introduktion och stöd från erfarna kollegor. Resten lär du dig genom att vara med i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder
• Ett extrajobb där du får praktisk erfarenhet av rekrytering * En arbetsmiljö med stort engagemang och eget ansvar * Möjlighet att arbeta med några av Sveriges ledande industriföretag * Flexibelt upplägg som fungerar bra vid sidan av studier eller annan sysselsättning * Möjlighet att utvecklas vidare inom företaget över tidKvalifikationer
B-körkort
Start enligt överenskommelse. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum är 23 november.
Kontakt: Vid frågor, kontakta Platschef Oliver Mazzarolo på telefon 070-550 66 21.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
