Kanaloperatör tidsbegränsad anställning vid behov
Sjöfartsverket / Logistikjobb / Södertälje Visa alla logistikjobb i Södertälje
2026-02-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöfartsverket i Södertälje
, Stockholm
, Trosa
, Nynäshamn
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Kanaloperatörer - tidsbegränsad anställning vid behovmed placering i Södertälje/Stockholm
Sjöfartsverket ansvarar för en säker, tillgänglig och hållbar sjöfart. Vid Sjötrafikcentralen i Södertälje övervakar vi fartygstrafiken i våra farleder och skapar förutsättningar för trygg och effektiv lotsning. Nu söker vi kanaloperatörer som vill bidra till att vår samhällsviktiga verksamhet fungerar smidigt varje dag!Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som Kanalcentralsoperatör har du en viktig roll för att säkerhet och service upprätthålls. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är manövrering av broar och slussar, kommunikation med fartygstrafik och fritidsbåtar via VHF/SRC, inrapportering av tekniska fel längs farleden samt sköta administrativa uppgifter. Stundtals är arbetstempot högt och du förväntas kunna hantera flera skeenden samtidigt. Förutom det logistiska kontorsarbetet ingår det vissa praktiska moment utomhus. Arbetet utförs på oregelbundna tider såväl dag- som nattetid.
Vem är du?
Vi söker dig som har lägst gymnasieexamen. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska, likaså att du har god datorvana och med lätthet hanterar olika IT-system.
Det är meriterande om du har examen Fartygsbefäl klass VIII och giltig radiobehörighet SRC. Annat som är meriterande är utbildning inom sjöfart och/eller erfarenhet inom sjöfart och att du har fjärrstyrt broar och slussar. Vidare är det meriterande om du har arbetat med att dra tross och kört broar på plats (lokalt). Även utbildning/erfarenhet inom logistik är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är duktig på att planera, är stresstålig, kan fatta snabba beslut och prioritera om när förutsättningarna förändras. Du är kommunikativ och brinner för att ge god service till våra kunder. Eftersom du ansvarar för verksamheten tillsammans med ett team är samarbetsförmåga, lösningsfokus och hög ansvarskänsla mycket viktiga egenskaper.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tidsbegränsad anställning som ska tillsättas snarast och som gäller högst i 12 månader från startdatum.
Intervjuer kommer att hållas löpande.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Patrik Skoglund 010-478 54 19 eller patrik.skoglund@sjofartsverket.se
Linn Södergren, Stf Chef för Lotsplaneringen Sjötrafikcentral Stockholm, 010-478 50 86
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 8 mars 2026.
Diarienummer: 26-01455
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Kontakt
Linn Södergren linn.sodergren@sjofartsverket.se Jobbnummer
9746035