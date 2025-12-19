KAM | Energisäljare | Mölndal Energi
2025-12-19
Är du intresserad av att arbeta med samhällsviktig infrastruktur? Är du en relationskapare som brinner för gott affärsmannaskap och för att göra dina kunder nöjda? Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete som KAM med fokus på våra storkunder. Din insats kommer att göra nytta varje dag - utan energi stannar Sverige. Just nu söker vi en Key Account Manager till kontoret i Mölndal.
Mölndal Energi är i en utvecklingsfas och i rollen som Key Account Manager kommer du att träffa många företag inom olika branscher där du bidrar till att kunderna får bra miljökloka energilösningar som stärker företagens konkurrenskraft och miljöprofil. Mölndal Energi levererar alltid 100% fossilfri el.
Din roll - skapa framtidens energilösningar tillsammans med oss
Vill du vara med och bygga starka kundrelationer och driva affärer som gör skillnad? Vi söker dig som vill bidra till Mölndal Energis vision: att utveckla framtidens hållbara ekosystem för energi och bli kundens bästa energipartner.
Som Key Account Manager blir du en nyckelperson i vårt arbete med att stärka relationen till både nya och befintliga storkunder. Du driver komplexa affärer genom hela säljprocessen - från att aktivt identifiera nya affärsmöjligheter till att utveckla långsiktiga samarbeten med befintliga kunder. Våra kunder finns bland fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industrier samt bolag och förvaltningar inom Mölndals stad.
I rollen får du ett spännande fokus på:
* Elbilsladdning - laddinfrastruktur och smarta betalningslösningar
* Digitala tjänster - för effektiv energianvändning i fastigheter
* Elhandel - skräddarsydda lösningar för våra företagskunder
Du kommer att vara med och forma strategier för digitala tjänster, utveckla nya erbjudanden utifrån kundernas behov och samordna insatser för bolag och förvaltningar inom Mölndals stad. Du blir en del av ett erfaret säljteam med tekniskt stöd nära till hands. Tjänsten utgår från vårt kontor i Mölndal och du rapporterar till försäljningschef.
Varför Mölndal Energi?
Hos oss möts du av en öppen och vänlig kultur där vi arbetar tillsammans, engagerat och effektivt. Vi tror på långsiktighet och att ge våra medarbetare utrymme att växa. Vår framgång bygger på kompetenta och ansvarstagande medarbetare som brinner för att göra skillnad - för kunderna, företaget och framtiden.
Vi erbjuder fjärrvärme, fjärrkyla, elhandel, energitjänster, elbilsladdning och digitala lösningar för fastigheter. Våra kunder finns främst i Mölndal och kranskommunerna, vilket ger dig möjlighet att arbeta nära marknaden och skapa verklig påverkan.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som Key Account Manager har du både kunskap och engagemang för energi och hållbar utveckling. Du har förmågan att förstå kundens behov och skapa lösningar som gör skillnad. Vi söker dig som är van att driva komplexa säljprocesser och som trivs med att bygga långsiktiga, värdeskapande relationer.
Vi tror att du har:
* Eftergymnasial utbildning
* Kompetens inom energiområdet ochförståelse för elhandel
* Intresse för energifrågor och hållbarhet
* Erfarenhet av att leda affärer från start till mål och skapa partnerskap som ger resultat
* En relationsorienterad personlighet - du gillar att samarbeta och skapa förtroende
* Nyfikenhet, entusiasm och förmåga att inspirera andra
Meriterande är om du har erfarenhet av samverkan med offentlig förvaltning.
Sök tjänsten i dag!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndal Energi med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Camilla Rippe, camilla.rippe@jeffersonwells.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 19/1 2026. Intervjuer kommer att påbörjas tidigast den 7/1.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Mölndal Energi
Vår vision är att utveckla framtidens hållbara ekosystem för energi och vara kundens bästa energipartner. Genom framtidsoptimerad och flexibel fjärrvärme skapar vi konkurrenskraft och bidrar till att minska användningen av fossila bränslen. Genom energisamarbeten och digitala verktyg hjälper vi våra kunder att ta kontroll över sin energianvändning. Vi har en attraktiv kultur präglad av samarbete, mod och utveckling. Tillsammans skapar vi en speciell energi i Mölndal!
Vi erbjuder el, fjärrvärme, fjärrkyla, elbilsladdning, flex- och energitjänster till privatpersoner och företag. Vi omsätter cirka 1 miljard, har 70 000 kunder och 140 medarbetare. Ersättning
