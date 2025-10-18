KAM / affärsområdesansvarig
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.
Vi söker just nu en KAM / affärsområdesansvarig
Välkommen till ett bolag som agerar kommersiell partner åt både publicister och annonsörer. Bolaget är modernt och nytänkande. Med hög kompetens kring system, lösningar och plattformar skapar de förutsättningar för digitala affärer. De tror på relationer med kunder, byråer och partners.
Här får du en unik möjlighet att starta och driva denna nya satsning - utomhusreklam!
Du jobbar mot byråer och annonsörer att öka sitt resultat för varje specifik kampanj och även strategiska långa samarbeten, så som årsavtal, och ständigt bearbetar du marknaden för att skapa nya affärskontakter. Det finns också omfattade kunder som idag är köpande kunder till bolaget men som inte köper just denna produkt
Du träffar slutkunder, några av Sveriges största annonsörer, mediebyråer och du förväntas att kunna ge dina kunder maximal avkastning på sina investeringar och sin marknadsföring kopplat till nationell eller lokal utomhusreklam.
Rollen innebär stort eget ansvar och van att ta egna beslut och du ska gilla att påverka och nå dina resultat.
Vi vill att du ska ha en förståelse och ett stort engagemang kring dina kunder. Fokus ligger på 100% digital Utomhusreklam.
Vem är du
Ett skallkrav är att du ska ha minst 3 års erfarenhet av att sälja utomhusreklam, samt gärna erfarenhet inom digital försäljning mot byråer och direktkunder med goda resultat.
Du ska brinna för att göra affärer och vara proaktiv i ditt sätt att identifiera nya intäktsmöjligheter.
Här är viktigt att vara självgående, ta stort eget ansvar. Du ska vilja bidra till både nytänk och utveckling.
Såklart ska du även vara en härlig och positiv kollega!
Vi erbjuder
Här kan man växa in i personalansvar och ett helt affärsområdesansvar efter rätt resultat förstås.
Bra löner och villkor en självklarhet, kollektivavtal finns.
Det finns bra utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Det är en dynamisk och kreativ arbetsplats för vårt fantastiska team och våra systerbolag. Publiceringsdatum2025-10-18Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast via work@talentpartner.se
då urval och intervjuer kommer att ske löpande!
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9563395