Kallskänka sökes!

Thomas Persson i Osby AB / Kockjobb / Osby
2026-02-18


Kallskänka sökes till ICA supermarket i osby
Vi söker en kallskänka till vårt gäng!
Vill du jobba i ett härligt team med varierande arbetsuppgifter och högt tempo? Då kan du vara den vi söker!

Om tjänsten: Tjänsten är på 30 timmar per vecka och arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.

Arbetsuppgifter: Som kallskänka hos oss kommer du bland annat att arbeta med:

Tillverkning av mackor, smörgåstårtor och plankor
Arbete i vår delikatessavdelning
Förberedelser och dagligt köksarbete

Vem är du? Vi söker dig som:
Är noggrann och strukturerad
Trivs med att arbeta i högt tempo
Är ansvarstagande och gillar att jobba i team

Tidigare erfarenhet som kallskänka eller inom delikatess är meriterande, men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Meriterande med erfarenhet/utbildning inom konditori

Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan till Timmie.karlsson@supermarket.ica.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: Timmie.karlsson@supermarket.ica.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Thomas Persson i Osby AB (org.nr 556444-6770)
Västra Järnvägsgatan 21 (visa karta)
283 31  OSBY

Arbetsplats
Ica Supermarket Osby

Kontakt
Timmie Karlsson
Timmie.karlsson@supermarket.ica.se
0479-529212

Jobbnummer
9749752

