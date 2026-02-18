Kallskänka sökes!
Thomas Persson i Osby AB / Kockjobb / Osby Visa alla kockjobb i Osby
2026-02-18
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thomas Persson i Osby AB i Osby
Kallskänka sökes till ICA supermarket i osby
Vi söker en kallskänka till vårt gäng!
Vill du jobba i ett härligt team med varierande arbetsuppgifter och högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Om tjänsten: Tjänsten är på 30 timmar per vecka och arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Arbetsuppgifter: Som kallskänka hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Tillverkning av mackor, smörgåstårtor och plankor
Arbete i vår delikatessavdelning
Förberedelser och dagligt köksarbete
Vem är du? Vi söker dig som:
Är noggrann och strukturerad
Trivs med att arbeta i högt tempo
Är ansvarstagande och gillar att jobba i team
Tidigare erfarenhet som kallskänka eller inom delikatess är meriterande, men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Meriterande med erfarenhet/utbildning inom konditori
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan till Timmie.karlsson@supermarket.ica.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: Timmie.karlsson@supermarket.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thomas Persson i Osby AB
(org.nr 556444-6770)
Västra Järnvägsgatan 21 (visa karta
)
283 31 OSBY Arbetsplats
Ica Supermarket Osby Kontakt
Timmie Karlsson Timmie.karlsson@supermarket.ica.se 0479-529212 Jobbnummer
9749752