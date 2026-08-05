kallskänka/köks bitr.
Sandsjö Wärdshus & Konferens AB / Kockjobb / Nässjö Visa alla kockjobb i Nässjö
2026-08-05
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandsjö Wärdshus & Konferens AB i Nässjö
Sandsjö Wärdshus & Konferens ligger vackert till vid Uppsjön med fin natur och härlig omgivning. Vi är ca tio tals anställde som älskar och brinner för det vi gör samt vi tycker utvecklings och förbättrings är konstant arbete. Hemligheten bakom våran framgången är vi respektera varandra, vi jobbar i ett team och alltid ha roligt även när det är stressigt och har mycket att göra.
Nu letar vi efter dig som självgående samt kan jobba i team.
Vi söker dig med några års erfarenhet av arbete i kök. Du är ambitiös, ansvarsfull och flexibel då du vill lära dig nya saker och tycker om att samarbeta med övriga i teamet.
Vårt kännetecken är god mat lagat med kärlek och passion där kvaliteten på råvaror är i fokus. Vi serverar svensk husmanskost i form av dagens, Ala carte och vi har öppet för lunch och middag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: info@sandsjo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandsjö Wärdshus & Konferens AB
(org.nr 556639-6965)
Wendela Hebbes Väg 2 (visa karta
)
571 64 SANDSJÖFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandsjö Wärdshus & Konferens AB Kontakt
Ahmed Aly ahmed@sandsjo.se Jobbnummer
10022418