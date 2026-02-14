Kallskänka / Cafébiträde

Konditori Hollandia AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2026-02-14


Du ska brinna för café/fika-kultur och gilla att ge service. Vi är ett klassiskt europeiskt Caféhus och våra kunder kommer från hela världen.
Vi söker någon med dokumenterad kallskänkserfarenhet. Vi ser gärna att du har ett intresse för smörrebröd, sallader, caférätter samt vegetariska alternativ och att baka.
Det erbjuds bra lön och en trevlig arbetsmiljö, samt kul arbetsuppgifter.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är ett krav.
Alla åldrar är såklart välkomna att söka. Vi ser fram emot ta del av din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: jobba@hollandia.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Konditori Hollandia AB (org.nr 556203-1368)
Södra Förstadsgatan 8 (visa karta)
211 43  MALMÖ

Arbetsplats
Konditori Hollandia

Jobbnummer
9743083

