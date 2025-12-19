Kallskänka / Cafébiträde
Konditori Hollandia AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2025-12-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Du ska brinna för café/fika-kultur och gilla att ge service. Vi är ett klassiskt europeiskt Caféhus och våra kunder kommer från hela världen.
Vi söker någon med dokumenterad kallskänkserfarenhet. Vi ser gärna att du har ett intresse för smörrebröd, sallader, caférätter samt vegetariska alternativ.
Det erbjuds bra lön och en trevlig arbetsmiljö, samt kul arbetsuppgifter.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är ett krav.
Alla åldrar är såklart välkomna att söka. Vi ser fram emot ta del av din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobba@hollandia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konditori Hollandia AB
(org.nr 556203-1368)
Södra Förstadsgatan 8 (visa karta
)
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Konditori Hollandia Jobbnummer
9657972