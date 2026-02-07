Kajens Café söker erfaret restaurangbiträde!
2026-02-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vill du arbeta på en fartfylld och trivsam arbetsplats med högt tempo, glada gäster och härlig stämning? Då kan du vara den vi söker!
Kajens Café i Västerås söker nu en serviceinriktad och ansvarstagande medarbetare som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som har erfarenhet av servicearbete, exempelvis inom butik eller restaurang och som trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du ska som person vara lösningsorienterad, strukturerad och ha en naturlig känsla för att ge service i högsta kvalitet.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av serviceyrken
Är van vid att arbeta i högt tempo
Är ansvarstagande och problemlösande
Kan utföra enklare städuppgifter
Har god arbetsmoral och hög arbetsvana
Är flexibel och tillgänglig dag- och kvällstid
Inte har skola eller andra studier som påverkar din tillgänglighet
Vi erbjuder:
En rolig, positiv och utvecklande arbetsplats
Härliga kollegor och god laganda
Erfarenhet av café- och servicebranschen
Hos oss får du arbeta på en av de roligaste arbetsplatserna där vi tillsammans arbetar för att skapa en välkomnande miljö för våra gäster varje dag.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till:Info@kajenscafe.se
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@kajenscafe.se
Mälargatan 4 D
722 10 VÄSTERÅS
