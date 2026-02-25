Kafépersonal / köksbiträde
2026-02-25
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landeriet Kafé & Butik AB i Uddevalla
LANDERIET KAFÉ & BUTIK SÖKER SOMMARPERSONAL!
Vi öppnar portarna till Landeriet Kafé & Butik, en ny destination med fokus på gott fika och en butik med personlig prägel, Vi kommer erbjuda härliga bakverk, smörgåsar, sallader och glass i en mysig miljö med fin uteservering.
Vi söker nu dig som vill vara med och skapa något från start under sommarsäsongen. Studerar du till kock, konditor eller kallskänka, eller har erfarenhet från kök? Då kan detta vara ett utmärkt tillfälle att få praktisk erfarenhet i en nystartad verksamhet.
Hos oss får du arbeta tillsammans med ett engagerat team. För rätt person finns goda möjligheter till eget ansvar och så småningom även driva kaféverksamheten.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
Förbereda smörgåsar, sallader och enklare maträtter
Enklare bakning och förberedande köksarbete
Hålla ordning i kök och butik
Mottagning av leveranser och påfyllning av varor
Kassaarbete och kaffetillredning
Följa hygien- och livsmedelsrutiner
Vem är du?
Erfarenhet från kafé, kök eller köksbiträde ett krav
Intresse för matlagning och att skapa goda upplevelser
Trivs i högt tempo med varierande arbetsuppgifter
Noggrann, serviceinriktad och ansvarsfull
Vi erbjuder:
Säsongsanställning maj/juni-september samt december
Heltid eller deltid, dagtid och helger enligt schema
En arbetsplats där får möjlighet att påverka
Ett varmt, välkomnande och professionellt team
Ansöka:
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Mejla till: landeriet.shop@outlook.com
Märk mejlet med "Sommarpersonal Landeriet".
/Landeriet Butik & Kafé
E-post: landeriet.shop@outlook.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559552-9016) Arbetsplats
Landeriet Jobbnummer
9764253