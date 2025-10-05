kablagemontör
Nu har vi en stark ökad efterfrågan på våra tjänster och behöver därför bli flera! T-Kablage är ett familjeföretag som varit igång sedan tidigt 80-tal. Vi tillverkar kundunika kablage och kabelstammar. Vi ligger centralt belägget i Täby med goda kommunikationer såsom Roslagsbanan, bussar samt egna parkeringsplatser.Publiceringsdatum2025-10-05Dina arbetsuppgifter
Som kablagemontör kommer du att jobba med montering av kablage och kabelstammar såsom
crimpning och kontaktering
mjuklödning
test och avsyningProfil
Det är meriterande om du har jobbat med montering tidigare, gärna kablage eller annan elektronik. Kan du läsa ritningar samt kopplingsscheman är det ett stort plus. Har du också erfarenhet av mjuklödning är det även meriterande.
Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna. Noggrannhet, kvalitetsmedveten och en förmåga att arbeta självständigt är viktigt för att lyckas och trivas i tjänsten.
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan direkt då tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: martin@tkab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T-Kablage AB
(org.nr 556496-4210) Jobbnummer
9540855