kablagemontör

T-Kablage AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Täby
2025-10-05


Nu har vi en stark ökad efterfrågan på våra tjänster och behöver därför bli flera! T-Kablage är ett familjeföretag som varit igång sedan tidigt 80-tal. Vi tillverkar kundunika kablage och kabelstammar. Vi ligger centralt belägget i Täby med goda kommunikationer såsom Roslagsbanan, bussar samt egna parkeringsplatser.

Publiceringsdatum
2025-10-05

Dina arbetsuppgifter
Som kablagemontör kommer du att jobba med montering av kablage och kabelstammar såsom
crimpning och kontaktering
mjuklödning
test och avsyning

Profil
Det är meriterande om du har jobbat med montering tidigare, gärna kablage eller annan elektronik. Kan du läsa ritningar samt kopplingsscheman är det ett stort plus. Har du också erfarenhet av mjuklödning är det även meriterande.
Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna. Noggrannhet, kvalitetsmedveten och en förmåga att arbeta självständigt är viktigt för att lyckas och trivas i tjänsten.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift,krävs då ritningar samt monteringsanvisningar är på svenska.

Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan direkt då tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.

Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: martin@tkab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
T-Kablage AB (org.nr 556496-4210)

Jobbnummer
9540855

