Kabelmontörer
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Upplands-Bro Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Upplands-Bro
2026-07-31
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Upplands-Bro
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Erfaren kabelmontör? Ta nästa steg i din karriär!
Har du erfarenhet av kabelinstallation och trivs i en praktisk roll där noggrannhet och kvalitet står i fokus? Nu söker vi flera kabelmontörer till Kitron Eltech i Kungsängen. Här får du arbeta med kablage och avancerade kabelsystem i en modern produktions- och installationsmiljö. Vi erbjuder en långsiktig möjlighet i en stabil verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter.
Vi värnar om balans mellan privat- och arbetsliv och tillämpar flextid samt kortare arbetsdagar på fredagar.
Vad innebär rollen
Som kablagemontör kommer du att arbeta med:
• Dragning och montering av kablage enligt ritning och instruktion
• Förberedelse av kablar, kapning och märkning
• Installation av kontakter och annan tillhörande utrustning
• Visuell kontroll och kvalitetssäkring av färdiga kablage
• Ritningsläsning
• Du blir en viktig del av vårt tekniska team och arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Teknisk utbildning eller erfarenhet av kabeldragning/kablagetillverkning
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du är en noggrann, lösningsorienterad och strukturerad person som gillar att jobba med detaljer och säkerställer att varje moment håller hög kvalitet.
Anställningen
• Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och företagshälsovård
• Friskvårdsbidrag (3 000 kr/år)
• Marknadsmässig lön
• Karriärstöd och utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet till övertag hos kund
'Vi finns med på din resa från första kontakt och värdesätter välmående och goda relationer. Om företaget
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen får du en trygg anställning och möjlighet att arbeta hos noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder uppdrag som stärker ditt CV, breddar din erfarenhet och ger dig möjlighet att utvecklas inom olika branscher. Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en långsiktig partner i din karriär. Ansök redan idag – urval sker löpande!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Klarabergsgatan 60 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Kontakt
Jorgos Zouvani jorgos.zouvani@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
10017267