Jurister till Rättsavdelningen
2026-02-10
Vi söker jurister som vill arbeta med juridiska frågor inom hälso- och sjukvårdsjuridik samt socialtjänstjuridik.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Vi söker jurister till enheten för rättsinformation och behörighetsupplysning. Dina arbetsuppgifter är framför allt att skriftligen och per telefon besvara juridiska frågor som kommer in från professionen inom vård och omsorg och från allmänheten (hälso- och sjukvårdsjuridik och socialtjänstjuridik). Därutöver så besvarar du frågor om hur man ansöker om legitimation och skyddad yrkestitel för olika yrken inom hälso- och sjukvården.
Rättsavdelningen på Socialstyrelsen består av fyra enheter - Förvaltningsjuridik, Hälso- och sjukvårdsjuridik, Socialjuridik samt Rättsinformation och behörighetsupplysning. Avdelningen ansvarar för beredning av rättsliga frågor och ärenden och ger juridiskt stöd internt till de andra avdelningarna på myndigheten. Det handlar bland annat om att delta i regeringsuppdrag, svara på remisser från Regeringskansliet, skriva yttranden till domstolar, Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern. Avdelningen har även i uppgift att utarbeta föreskrifter och allmänna råd. På vår avdelning finns också myndighetens chefsjurist, tillika avdelningschef, samt myndighetens dataskyddsombud. Här hanteras även viss tillståndsgivning för hälso- och sjukvård.
Om dig
För att lyckas i uppdraget behöver du ha en god känsla för service och ett gott bemötande. Du är strukturerad och trivs med att ibland arbeta i högt tempo. Du bör också vara prestigelös, tycka om att arbeta i team och samarbeta med kollegor men också att arbeta självständigt. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• juristexamen eller jur.kand.
• aktuell erfarenhet av kundservicearbete eller motsvarande erfarenhet
• aktuell och relevant erfarenhet från statlig myndighet
• aktuell erfarenhet av juridiska frågor inom hälso- och sjukvårds- samt socialjuridik
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande är
Fullgjord notarietjänst eller annan domstolserfarenhet
Bra att veta
Anställningarna är en tillsvidaretjänst och ett vikariat på heltid i cirka nio månader, med tillträde så snart som möjligt. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Din tjänstetitel blir jurist och din placering är på Rättsavdelningen, enheten för rättsinformation och behörighetsupplysning.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta tf. enhetschef Wenche Skoglund wenche.skoglund@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2026. Ersättning
