Jurist fastighetsrätt med processvana
2025-12-30
Ludvig och Co erbjuder spetskompetens inom ekonomi, juridik, och fastigheter till landets företagare. Med över 1000 medarbetare på närmare 100 orter över hela landet har vi en oslagbar kompetensbredd. Vill du hänga med på vår resa? Vi ger dig kraft att växa!
Enheten inom Fastighets- och nyttjanderätt består av ett starkt team av jurister som alla är specialiserade inom den allmänna fastighetsrätten. Vi ser samarbete som en självklar och viktig del av arbetet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och få ett stort ansvar för de juridiska uppdragen. Fastighetsjuridiken är och har länge varit en naturlig och viktig del av Ludvig och Co:s juridiska verksamhet.
Om rollen
Som jurist hos oss inkluderar ditt arbete att:
• Ge juridisk rådgivning till nya och befintliga klienter inom allmän fastighetsrätt med fokus på arrende och hyresjuridik. Det kan exempelvis innefatta ärenden som rör anläggnings-, jordbruks- och bostadsarrende samt lokalhyresjuridik men även hantering av avtalsservitut och övriga nyttjanderätter. Vi hjälper våra klienter om tvist uppstår och därför är processföring en naturligt del av vårt arbete.
• Agera ombud i hyres- och arrendenämnden samt i allmän domstol.
• Ansvara för att skapa ett engagemang gentemot marknaden för att attrahera nya klienter.
• Skapa ett internt och externt nätverk och ständigt hålla dig uppdaterad i aktuella frågor.
Vi erbjuder
Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det inga gränser för vad du kan utvecklas inom. Vi har ett stort utbud av lärande och tror att det mesta du lär dig sker i vardagen. Därför har du en chef som kan ditt kompetensområde och massor av kollegor med spetskompetens att dela kunskaper med. Du har flexibla arbetsvillkor och bra förmåner så att hela livet kan gå ihop, exempelvis:
• Flextid och möjlighet till distansarbete.
• Förkortad arbetstid del av sommarhalvåret.
• Friskvårdsbidrag om 5000 kr.
Vi söker dig
För att passa i rollen hos oss har du:
• Mångårig erfarenhet av kvalificerat juridisk arbete inom fastighetsrätt, gärna med fokus på arrende och hyresjuridik.
• Erfarenhet av tvistlösning och processföring i nämnd och domstol.
• Minst fem års erfarenhet av arbete på advokatbyrå eller juristbyrå.
• Jur.kand eller Juristexamen
• Notarietjänstgöring är mycket meriterande
Om du har god samarbetsförmåga med vilja att bidra till utveckling och vill göra skillnad för Sveriges företagare kan du passa i vårt team.
