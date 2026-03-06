Jurist
2026-03-06
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.
Vill du omsätta komplexa regelverk till hållbara stadsmiljöer? Hos oss får du ett meningsfullt ansvar där ditt arbete lägger grunden för en fungerande stad. Välkommen till oss!
I den här tjänsten som jurist på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen verkar du för en enhetlig och rättssäker ärendehantering på förvaltningen. Du bistår med juridiskt stöd, rådgivning och information till förvaltningen samt till berörda nämnder.
I din roll kommer du att ha ett omväxlande och mångsidigt arbete där du kommer att hantera frågor inom kommunalrätt, förvaltningsrätt, avtalsrätt, offentlighets- och sekretesslagstiftning, informationssäkerhet, dataskydd m.m. Du kommer att vara en av två informationssäkerhetssamordnare på förvaltningen. I det arbetet ingår samordning och uppföljning av informationssäkerhetsarbetet, såsom informationsklassningar, riskanalyser och återrapportering till ledningsgruppen.
Du bidrar också till förvaltningens utvecklingsarbete genom att initiera nya arbetssätt och ta fram rutiner och styrdokument. I uppdraget ingår också ansvar för interna utbildningar inom exempelvis offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du stöttar även förvaltningen vid begäran om allmänna handlingar samt andra frågor inom offentlighet och sekretess.
Din arbetsplats
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner med många spännande projekt på gång, såväl förtätningsprojekt i innerstaden som helt nya bostadsområden i ytterstaden och kommunen i övrigt. Nu letar vi efter ytterligare en kollega som vill vara med på vår resa mot framtidens Linköping!
Som förvaltningsjurist tillhör du Förvaltningskansliet. Du har även ett nära samarbete med övriga jurister på förvaltningen och i kommunen.
Förvaltningskansliet är förvaltningens centrala stöd för en rättssäker och effektiv beslutsprocess. Vi ser till att den politiska beslutsprocessen är effektiv, rättssäker och transparent. Som en länk mellan politik och verksamhet arbetar vi främst inom tre områden: informationshantering, nämndadministration och juridik.
Vi sitter i nya lokaler i moderna Ebbepark och arbetar aktivitetsbaserat. Vi arbetar kontorstid med förtroendearbetstid och erbjuder möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter.
Du som söker
Vi söker dig som har en juristexamen, affärsjuridisk masterexamen, eller motsvarande examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har också flerårig erfarenhet av juridiskt arbete.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig förvaltning, samt erfarenhet av offentlighets- och sekretesslagstiftning, förvaltningsrätt och kommunalrätt. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av upphandlingslagstiftning och avtalsrätt. Om du har erfarenhet av informationssäkerhet och dataskydd ser vi det som meriterande.
För denna tjänst krävs mycket god förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska då arbetet ställer höga krav på att tolka och skriva avancerad text.
Vi söker dig som är trygg och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Du tar ansvar för din uppgift och har god förmåga att strukturera och driva dina processer vidare på ett effektivt sätt. Du anpassar dig till förändringar och ser möjligheter i dessa. Vidare arbetar du bra med andra människor genom din förmåga att vara lyhörd, lyssna och kommunicera. Du anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren och har därmed god förmåga att pedagogiskt förklara juridiska frågeställningar för olika yrkesgrupper.
I denna rekrytering använder vi oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
