Jureskogs Skövde köksbiträde
Jureskogs Invest AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde Visa alla restaurangbiträdesjobb i Skövde
2026-04-24
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jureskogs Invest AB i Skövde
, Jönköping
, Mjölby
, Trollhättan
, Borås
eller i hela Sverige
Vi söker engagerad medarbetare till vårt team i Skövde som kan arbeta 50% med start omgående, arbetstiderna är varierande och innefattar dagar, kvällar och helger
Är du en burgareälskare som vill vara med och förändra synen på snabbmat? Hos Jureskogs tror vi att enkelt kan vara både gott och bra - för dig, för miljön och för djuren. Nu söker vi dig som vill bli en del av vår resa på deltid.
Vad du kan förvänta dig:
En rolig och dynamisk arbetsmiljö
Chansen att arbeta med högkvalitativ snabbmat
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
En arbetsplats som värdesätter god stämning och teamwork
Vi söker dig som:
Älskar mat och service
Har en positiv inställning och gillar att arbeta i team
Är flexibel och kan hantera stressiga situationer
Delar vår passion för att göra snabbmat till något braPubliceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Tillaga våra läckra burgare och andra menyalternativ
Ge excellent service till våra gäster
Hålla restaurangen ren och inbjudande
Bidra till vår "High Five"-kultur
Arbetstider:
Varierade tider under både vardagar och helger.
Hos oss får du chansen att vara en del av ett företag som brinner för att förändra snabbmatsbranschen. Vi tror på godhet i gott och att allt börjar med människorna som jobbar här.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Jureskogs-familjen i Skövde! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jureskogs Invest AB
(org.nr 559102-5357), https://jureskogs.se
Jonstorpsgatan 7 (visa karta
)
549 37 SKÖVDE Arbetsplats
Jureskogs Skövde Kontakt
Distriktchef
Emelie Bylund emelie.bylund@jureskogs.se +358734200982 Jobbnummer
9875283