Juniora Affärsresesäljare, Way

Resebemanning & Rekrytering Sverige AB / Rese- och trafikjobb / Västerås
2026-02-06


Hos Way Sweden AB är det människorna som gör skillnaden. Vi är ett engagerat team som drivs av samarbete, kvalitet och viljan att hela tiden bli bättre. Nu söker vi dig som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra med både kompetens och hjärta.

Gillar du att arbeta nära kunden, i ett mindre team där din insats verkligen märks? Då kan du vara den vi letar efter! Hos oss får du en central roll i vårt kundteam och blir den trygga partnern som hjälper våra affärsresenärer från första kontakt till färdig resa.

Vi söker stjärnor inom affärsresor - är det du?

Placering: Västerås eller Stockholm

Din roll hos oss:
Som affärsrese­konsult arbetar du med hela reseprocessen - från A till Ö. Du kommer bland annat att:

Boka affärsresor med flyg, tåg, hotell och transport

Hantera biljettutställning, ombokningar och fakturering

Ge personlig service via både telefon och mejl

Här jobbar vi både självständigt och tillsammans, alltid med fokus på kundens upplevelse.

Vi söker dig som har:

Minst 1 års erfarenhet av affärsresor, gärna med Amadeus och Linkonline som dina huvudsakliga verktyg

Meriterande erfarenhet av TravelOperations eller andra bokningssystem

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

TRAC-utbildning eller liknande - ett plus!

Vi erbjuder:

Heltid och fast tjänst, kontorstider 8-17 på vardagar
6 månaders provanställning
Arbete på plats är prioriterat, men möjlighet finns att arbeta hemifrån enligt överenskommelse (1 dag i veckan)
Centrala kontor i både Västerås och Stockholm
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och ett team som värdesätter engagemang och kvalitet

Vi tar löpande emot ansökningar fram till den 28/2. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökan löpt ut.
För frågor mejla Rekryterare Jannica Grönqvist på jannica@resebemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Resebemanning & Rekrytering Sverige AB (org.nr 556950-9630), https://jobb.resebemanning.se
Stockholms Centralstation (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Resebemanning

