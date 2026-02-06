Juniora Affärsresesäljare, Way
2026-02-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Danderyd
, Solna
, Stockholm
, Sandviken
Hos Way Sweden AB är det människorna som gör skillnaden. Vi är ett engagerat team som drivs av samarbete, kvalitet och viljan att hela tiden bli bättre. Nu söker vi dig som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra med både kompetens och hjärta.
Gillar du att arbeta nära kunden, i ett mindre team där din insats verkligen märks? Då kan du vara den vi letar efter! Hos oss får du en central roll i vårt kundteam och blir den trygga partnern som hjälper våra affärsresenärer från första kontakt till färdig resa.
Vi söker stjärnor inom affärsresor - är det du?
Placering: Västerås eller Stockholm
Din roll hos oss:
Som affärsresekonsult arbetar du med hela reseprocessen - från A till Ö. Du kommer bland annat att:
Boka affärsresor med flyg, tåg, hotell och transport
Hantera biljettutställning, ombokningar och fakturering
Ge personlig service via både telefon och mejl
Här jobbar vi både självständigt och tillsammans, alltid med fokus på kundens upplevelse.
Vi söker dig som har:
Minst 1 års erfarenhet av affärsresor, gärna med Amadeus och Linkonline som dina huvudsakliga verktyg
Meriterande erfarenhet av TravelOperations eller andra bokningssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
TRAC-utbildning eller liknande - ett plus!
Vi erbjuder:
Heltid och fast tjänst, kontorstider 8-17 på vardagar
6 månaders provanställning
Arbete på plats är prioriterat, men möjlighet finns att arbeta hemifrån enligt överenskommelse (1 dag i veckan)
Centrala kontor i både Västerås och Stockholm
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och ett team som värdesätter engagemang och kvalitet
Vi tar löpande emot ansökningar fram till den 28/2. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökan löpt ut.
För frågor mejla Rekryterare Jannica Grönqvist på jannica@resebemanning.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resebemanning & Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556950-9630), https://jobb.resebemanning.se
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Resebemanning Jobbnummer
9726660