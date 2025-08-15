Junior Trafikkoordinator till Planering Västra
Trafikverket / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-08-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Öckerö
, Ale
eller i hela Sverige
Som junior Trafikkoordinator på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till genomförandet av framtidens infrastruktur.
Junior Trafikkoordinator till Planering VästraPubliceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Som trafikkoordinator arbetar du för att ta fram en samlad bild av planerade åtgärder - i första hand trafikpåverkande/störande åtgärder inom vägtrafik - inom ett geografiskt område och koordinera åtgärder i samråd med berörda verksamhetsområden. I rollen ingår att föreslå prioriteringar och efterfråga/initiera analyser och konsekvensbedömningar när konflikter och risker för störningar identifieras.
Som junior trafikkoordinator stöttar du en mer erfaren medarbetare i koordineringsarbetet inom processen för trafikpåverkande åtgärder, men bidrar också i andra leveranser inom Infrastrukturplanering såsom besvarande av kundönskemålsärenden, avtalstecknande, fakturering/rekvirering med mera.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
Samordna trafikpåverkande åtgärder i storstadsmiljö
Redigera och distribuera koordineringsrapport för samverkansforumet KomFram
Uppdatera informationen i KomFrams huvudtidplan
Föredra material muntligt för externa samarbetsparter
Boka in och planera möten samt ta minnesanteckningar vid dessa
Besvara externa kundönskemålsärenden skriftligen såväl som i enskilda samtal
Hantera enklare mediakontakter
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer
Vem är du?
Då denna tjänst innebär mycket externa kontakter söker vi dig som är duktig på att möta människor och skapa dialog, oavsett bakgrund eller kompetens. Du är trygg i att möta våra samarbetspartners och har förmåga att presentera material muntligt för okända deltagare inom etablerade samarbeten, likväl som i nya dialoger med allmänhet och kommuner. Att ha tålamod, våga fråga för att förstå och kunna anpassa sin kommunikation för att nå fram till mottagaren på bästa sätt, ser vi som viktiga framgångsfaktorer.
Som person är du initiativtagande och positiv, med en flexibel inställning till att förutsättningar i arbete och leverans kan ändras med kort varsel. Du bidrar aktivt till den gemensamma leveransen och ett gott samarbete med såväl närmsta kollegorna som övriga delar av organisationen. Din analysförmåga gör att du snabbt ser delarna i helheten, vad som behöver göras och vilken information som krävs för att komma vidare.
Vi söker dig som har;
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p inom samhällsbyggnad, samhällsplanering eller med annan relevant inriktning inom samhällsvetenskap
Något års aktuell och relevant erfarenhet av arbete med trafikkoordinering och planering av vägtrafik i storstadsmiljö (inom samhällsbyggnad)
Aktuell erfarenhet av att arbeta med extern dialog, samverkan och kundbemötande gentemot allmänhet och kommuner eller regioner
Erfarenhet av att arbeta i ArcGis
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Giltigt körkort för personbil
Det är också önskvärt att du har;
Erfarenhet av att arbeta i digitala ärendehanteringssystem (ex. Lime, W3D3)
Erfarenhet av avtalsförhandling
Erfarenhet av fakturering/rekvireringSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13:2025:103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Hanna Jonsson 0101244487 Jobbnummer
9459916