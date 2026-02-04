Junior talang till finansbranschen
2026-02-04
Om rollen
Är du i början av din karriär och nyfiken på finansbranschen? Här får du en möjlighet att arbeta i ett team där målet är att skapa starka och långsiktiga kundrelationer. Du kommer att ha daglig kontakt med både befintliga och nya kunder, där din uppgift är att väcka intresse, bygga förtroende och boka in möten som leder vidare till rådgivning. Varje samtal är en chans att påverka kundens upplevelse och stärka relationen till oss som bolag.
Arbetet innebär kontakt med kunder via telefon och digitala kanaler, vilket gör dig till en central representant för vårt varumärke. Här får du arbeta nära ditt team, utbyta erfarenheter och driva varandra mot gemensamma mål, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens inom finansområdet.
Om dig
Vi söker dig som vill växa i en roll där kommunikation, kundkontakt och affärsmässighet står i fokus. Du är resultatinriktad och driven där service för kunder kommer naturligt för dig. Du skapar snabbt förtroende, väcker intresse hos kunder och har förmågan att driva samtal mot ett gemensamt mål. Vidare är du är ihärdig, nyfiken och motiveras av att nå resultat.
Viktigt för tjänsten:
• Avslutad gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot ekonomi, eller ett starkt intresse för området
• Talar och skriver flytande svenska samt har goda kunskaper i engelska
• Tidigare erfarenhet inom kundservice
• God datorvana
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av kundservice via telefon, chatt eller e-post
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Lätt för att skapa kontakt och bygga relationer
• Positiv inställning
• Målinriktad och motiveras av att arbeta mot tydliga mål
• Trivs med att ta eget ansvar och att samarbeta i team
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Notera att eftersom denna annons gäller framtida uppdrag sker urval och intervjuer löpande när behovet uppstår!
Vi strävar efter en innovativ och inkluderande rekryteringsprocess, varför du har möjlighet att genomföra en intervju med det AI-drivna intervjuverktyget Tengai. Verktyget hjälper oss att få mer information om dina styrkor och erfarenheter utan påverkan av förutfattade meningar.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sofia Fahlén via sofia.fahlen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, kontakta Adeccos support via info@adecco.se
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
