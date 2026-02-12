Junior systemspecialist med inriktning AI
Myndigheten för civilt försvar / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för civilt försvar i Stockholm
, Solna
, Karlstad
, Kramfors
, Lund
eller i hela Sverige
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Vi söker en junior systemspecialist med fokus på AI Governance och On-Prem-lösningar som är i början av sin karriär. Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att vår AI-infrastruktur följer gällande regelverk, är säker och används på ett etiskt och effektivt sätt. Rollen är en kombination av teknisk förståelse och organisatorisk koordinering.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen som junior systemspecialist bidrar du till att säkerställa en säker, regelkonform och effektiv användning av AI och datahantering inom organisationen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Säkerställa compliance med GDPR, EU AI Act och interna policies.
- Implementera och förvalta rollbaserad åtkomst och identitetshantering.
- Utveckla och underhålla riktlinjer för AI-användning, riskhantering och dataskydd.
- Koordinera utbildningsinsatser för interna team kring AI och governance.
- Fungera som brygga mellan IT, juridik och verksamhet för AI-relaterade frågor.
- Övervaka och rapportera regelefterlevnad, risker och incidenter.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som:
- är i början av din karriär inom IT och nyligen har studerat en akademisk utbildning inom data- och systemvetenskap.
- har aktuell erfarenhet av tvärfunktionellt compliance-arbete inom AI.
- har kunskap om GDPR, ISO 27001 och EU AI Act.
- har förståelse för AI-plattformar och MLOps (t.ex. Kubernetes, MLflow).
- har god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet inom krisberedskap och civilt försvar.
- erfarenhet från telekomsektorn.
- arbetat med utveckling av AI-on prem lösningar.
- arbetat med frågor kopplat till AI-förordningen
- erfarenhet inom mission critical services
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
För att passa i rollen som junior systemspecialist behöver du ha god kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig klart, engagerat och välformulerat - både i enskilda möten och i större gruppsammanhang. Du är lyhörd, anpassar dig efter situationen och visar förståelse för olika perspektiv. Dessutom är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, där du har lätt för att skapa nya kontakter och vårda relationer över tid.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Sektionen för tjänsteutvecklings uppgift är innovation och utveckling av tjänster samt att
kontinuerligt arbeta med att förbättra tjänster inom samhällsviktiga
kommunikationstjänster.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskrimineringhttps://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Per Deland. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2026. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984) Arbetsplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jobbnummer
9739392