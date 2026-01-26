Junior systemadministratör
Vill du kickstarta din karriär som junior systemadministratör och forma framtidens teknik? I detta konsultuppdrag får du arbeta med avancerade programvaror för beräkningar och simuleringar, stödja användare och bidra till systemförvaltning och effektivisering i ett dynamiskt och innovativt team.Jobba hos oss
Vi är Thalamus och vi är IT-konsulter specialiserade inom IT-infrastruktur. Vi tror på individen, att vi står för möjligheterna och du står för drivet. Där vi lägger stor del av vår tid på att du ska trivas, utvecklas och lyckas i din karriär.
Vårt långsiktiga mål är att du ska arbeta i den roll som du vill, oavsett om det är som generalist eller specialist. Vi har verktygen och vi tror att du har förmågan att utvecklas utifrån din vilja, ditt driv och dina mål. Vi har skapat tydliga utvecklingsvägar för specialist roller och vi har ett långsiktigt mål att du ska komma dit. Där vi bjuder på certifieringar, utbildningsplan och erbjuder spännande uppdrag. Dessutom så kan du nyttja ditt friskvårds bidrag, för att hålla dig frisk och välmående på vägen.
Din nya tjänst
I rollen blir du en viktig del av teamet och ansvarar för att säkerställa att programvarorna fungerar effektivt och tillförlitligt. Du deltar i hela processen - från implementering och förvaltning till support och vidareutveckling.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Installera, konfigurera och uppdatera programvaror i Windows- och Unix/Linux-miljöer
Hantera drift, felsökning, licenser och systemdokumentation samt delta i effektiviseringsprojekt
Ge support till användare och fungera som teknisk kontakt mot leverantörer vid behov

Bakgrund
Vi letar efter dig som har utbildning och erfarenhet inom systemadministration samt ett brinnande intresse för IT och teknik.
Utbildning inom systemvetenskap eller motsvarande
Goda kunskaper i Windows och Unix/Linux
Lagspelare med vilja att lära dig nya teknologier
Serviceinriktad med god organisatorisk förmåga
Du som person
Vi söker en engagerad och lyhörd person som trivs med att samarbeta i team och som har en naturlig vilja att hjälpa andra. Du är prestigelös, driven och vill bidra till både teamets och projektets framgång genom professionell och pedagogisk support, samtidigt som du aktivt deltar i förbättrings- och utvecklingsarbete.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@talamus.se
eller Tilda.Stenmark@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
