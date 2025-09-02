Junior svetsare | Lernia | Varberg
Bli en del av ett dynamiskt team där ditt tekniska intresse och din erfarenhet inom svetsning och industritillverkning får blomstra. Hos vår kund får du möjligheten att forma kundspecifika produkter från start till mål, allt i en miljö som värderar kvalitet och samarbete högt. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Vi söker dig som har goda kunskaper inom svetsning samt erfarenhet av industritillverkning. Arbetsuppgifterna kommer bestå av tillverka kundspecifika produkter från grund till färdig produkt. Där ingår allt från ritningsläsning, kapning, utmätning av projektet och förberedelser till svetsning. Du kommer bli en del av team och det är av vikt att du kan kommunicera med dina kollegor och vara tillmötesgående i din yrkesroll.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av manuell svetsning, särskilt inom MIG, och som är van vid ritningsläsning. Du bör ha verkstadsvana och ett B-körkort, vilket är nödvändigt för arbetsuppgifterna. Din förmåga att kommunicera effektivt med kollegor är avgörande, liksom din vilja att arbeta i team. Erfarenhet av industritillverkning är ett krav för att kunna tillverka kundspecifika produkter från grund till färdig produkt.
Meriterande
Det är meriterande om du har utbildning inom industri och verkstad samt innehar truckkort A och B. Erfarenhet av att ha kört motviktstruck är också fördelaktigt. Din bakgrund inom tidigare industriuppdrag, framförallt med fokus på kvalitet, ger dig en ytterligare fördel i bedömningen. Du som har tekniskt intresse och kunskap samt erfarenhet av andra svetsmetoder kan ha en konkurrensfördel för tjänsten.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Isabell Nilsson via e-post: isabell.nilsson@lernia.se
