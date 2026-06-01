Junior Software Engineer
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm
2026-06-01
Bli en del av ett internationellt teknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för några av världens ledande företag. I rollen som Software Engineer får du arbeta med modern teknik, AI-stödd utveckling och komplexa system som hanterar stora datamängder i realtid. Tillsammans med kollegor från hela världen bidrar du till att skapa lösningar som gör verklig skillnad för verksamheter i global skala.
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som vill vara med och utveckla en modern SaaS-plattform som används av stora internationella företag för att optimera komplexa flöden inom handel och försörjningskedjor. Vi söker nu en Software Engineer som vill arbeta i en teknikdriven miljö där innovation, problemlösning och AI-stödd utveckling är en naturlig del av vardagen.
I rollen kommer du att arbeta med utveckling av affärskritiska system som hanterar stora mängder data i realtid. Du blir en del av ett internationellt team där ni tillsammans bygger, testar och driftsätter lösningar som skapar värde för kunder världen över. Här får du möjlighet att arbeta genom hela utvecklingscykeln – från att förstå affärsutmaningar och krav till att utveckla, implementera och vidareutveckla tekniska lösningar.
AI-verktyg är en självklar del av utvecklingsprocessen och används dagligen för att effektivisera arbetet. Samtidigt förväntas du ha ett kritiskt förhållningssätt och ta fullt ansvar för kvaliteten i den kod som levereras.
ARBETSUPPGIFTERUtveckla, testa och driftsätta produktionskod inom backend och/eller frontend
Bygga och förvalta funktionalitet genom hela utvecklingsprocessen, från affärsbehov till färdig lösning
Arbeta aktivt med AI-baserade utvecklingsverktyg som en integrerad del av det dagliga arbetet
Utvärdera, förbättra och kvalitetssäkra AI-genererad kod
Felsöka, optimera och vidareutveckla prestandakritiska system som hanterar stora datamängder i realtid
Delta i kodgranskningar och bidra med konstruktiv feedback till kollegor
Samarbeta med internationella team och intressenter över flera tidszoner
Bygga upp kunskap inom områden som supply chain, prognostisering och lageroptimering
Bidra till teknisk dokumentation och kunskapsdelning inom organisationen
VI SÖKER DIG SOMHar goda kunskaper inom programmering och mjukvaruutveckling
Har en relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis datateknik, systemutveckling eller liknande område
Har erfarenhet av minst ett backend-språk såsom Java, Python, Go eller motsvarande
Har god förståelse för datastrukturer, algoritmer och grundläggande systemdesign
Är van vid att läsa, analysera och vidareutveckla kod som skrivits av andra
Har erfarenhet av eller ett etablerat arbetssätt där AI-verktyg används som stöd i utvecklingsarbetet
Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift
För att trivas i rollen är du en nyfiken och lösningsorienterad person som snabbt kan sätta dig in i nya tekniska miljöer och komplexa kodbaser. Du har ett analytiskt förhållningssätt, ställer relevanta frågor och vågar be om hjälp när det behövs. Vidare är du ansvarstagande, samarbetar väl med andra och har förmågan att driva ditt arbete framåt även i en internationell och distribuerad organisation.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kundens och vår sida är att på sikt bli direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
