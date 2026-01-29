Junior Servicetekniker
2026-01-29
Vi söker en Junior Servicetekniker till ett företag i Stockholm.
Start är i Omgående, 1 års tidsbegränsat uppdrag till att börja med. Möjlighet till förlängning efter det.
Rollbeskrivning:
Tjänsten innebär främst reparation samt förebyggande underhåll av våra maskiner både på servicecentret men kan även vara ute i fält. Tjänsten innebär även support till våra kunder vid t ex. leverans av maskiner. Som del av vårt service-team är du en del företagets ansikte utåt - du arbetar tillsammans med både eftermarknadspersonal och våra utesäljare för att tillsammans ge våra kunder bästa möjliga support samt skapa nya affärsmöjligheter.
1. Reparation och service av maskiner
2. Support till kunder i Sverige, svenska samarbetsparners och servicecentra i Sverige.
3. Hantering av svenska reklamationer och garantiärenden
4. Utbildning av kunder och samarbetspartners i Sverige, utlänska samarbetsparnters kan förekomma
5. Lagerhantering av lokalt reservdels/säljlager på servicecentret.
Uppdrag:
Service, reparationer, underhåll, garantiarbete på samtliga produkter inom produktsortiment.
Identifiera och diagnostisera problem med våra produkter. Vid behov utföra servicearbeten ute på fält såväl som vid vårt servicecenter.
Ansvara för att reparationer rapporteras i vårt verkstadssystem.
Arbeta för att våra serviceledtider hålls inom fastställd målbild.
Dokumentera utförda arbeten och rapportera till teamledare.
Vara behjälplig så att arbetsstationer etc. är rätt utrustad samt innehåller de reservdelar, verktyg samt förbrukningsartiklar som krävs för att utföra arbetet.
Fortlöpande kommunicera eventuella fel och brister med interna avdelningar för ständig förbättring av produktprogrammet.
Deltaga aktivt i arbetet med ständiga förbättringar inom service.
Dagligen tillsamans med TL planera samt prioritera aktuella serviceärenden.
Tydligt kommunicera med våra kunder kring kommande ärenden samt följa upp utförda arbeten för att säkerställa en god service.
Vid behov vara behjälplig med att leverera produkter till våra kunder. Vid behov ta emot kundorder för såväl maskiner, diamantverktyg, reservdelar etc.
Kommunicera eventuella affärsmöjligheter till ansvarig säljare. Tillförsäkra att säkerhetsföreskrifter följs.
Öppning & stängning av servicecentret Samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen eller i företaget.
Krav:
Teknisk kunskap: Förståelse för de produkter och system som ska servas och repareras.
Kommunikationsförmåga: Utmärkta muntliga och skriftliga kommunikationsförmågor.
Självdriven: vara en lagspelare med förmåga att arbeta självständigt och hantera komplexa tekniska problem.
Truck och traverskort
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Stockholm". Start är Omgående, 1 års tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Det här uppdraget är 100% on-site i Stockholm.
