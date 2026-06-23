Junior Serviceagent till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Supportteknikerjobb / Eskilstuna Visa alla supportteknikerjobb i Eskilstuna
2026-06-23
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Uppdragsbeskrivning
I rollen som junior serviceagent blir du en nyckelperson som hjälper användare i hela organisationen med allt från tekniska utmaningar till behörigheter. Avdelningen hanterar alla typer av ärenden som har anknytning till IT, telefoni och verksamhetssystem – exempelvis felanmälningar, beställningar, användarstöd, förfrågningar samt behörighetshantering.
Vi söker dig som är i början av din IT-karriär, älskar kundkontakt och brinner för att hjälpa andra. Kundkontakten sker till stor del över telefon och via digitala kanaler där problemen varierar. Du trivs med att lösa problem, söka efter information och framför allt att kommunicera – både med slutanvändare och dina kollegor i supportteamet. Alla ärenden dokumenteras löpande i vårt ärendehanteringssystem.
Arbetstider: Arbetstiderna är för närvarande förlagda måndag till fredag, uppdelat på två olika arbetspass (07:00–16:00 och 08:00–17:00), men kan komma att anpassas efter verksamhetens behov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge förstklassig support via telefon och fjärrstyrning.
Registrera, kategorisera och lösa eller eskalera ärenden i ärendehanteringssystemet.
Samarbeta tätt med övriga servicedeskagenter och supporttekniker i IT-organisationen.
Obligatoriska krav
Active Directory / Azure AD
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Office 365 & Teams
Arbete i ärendehanteringssystem och verktyg för fjärrstyrning
God vana av att använda telefon och dator som dina främsta arbetsverktyg
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skriftPubliceringsdatum2026-06-23Dina personliga egenskaper
Nyfiken och driven: Du vill utvecklas inom IT och är inte rädd för att ta dig an nya system.
Kommunikativ & Serviceinriktad: Du har en god social förmåga och sätter alltid användaren i fokus.
Lösningsorienterad & Analytisk: Du är bra på att lyssna in problem och logiskt klura ut nästa steg.
Flexibel: Du trivs i en föränderlig miljö och samarbetar gärna med andra.
Övrig information
Uppdragsperiod: Start i början av juli 2026 med en initial längd på ca 11 månader (goda möjligheter till förlängning upp till ytterligare 6 månader).
Tjänstgöringsort: Eskilstuna
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Eskilstuna (visa karta
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123 45 ESKILSTUNA Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9974625