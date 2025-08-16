Junior säljare inom IT (2 tjänster)
Chas Visual Management AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-08-16
Chas Visual Management behöver expandera sin säljorganisation. Med fler säljare inom IT för publika sektorn i Sverige.
Sammanfattning:
I stora drag handlar tjänsterna om att tillsammans med ditt team, kvalificera inkomna IT-offerter från våra underleverantörer, rådgöra, kvalitetssäkra och förhandla om pris samt skapa ett säljande och korrekt anbud (presentation) till vår kund i enlighet med kraven de ställt. Du behöver ha IT-erfarenhet eller examen som IT-ingenjör eller via yrkeshögskola som t.ex. Chas Academy eller motsvarande. Rollen är en möjlig instegsroll till en karriär inom yrkesrollen och startar med en betald utbildning. För mer information om kompetensönskemål och tjänsten - var vänlig läs vidare.
Bakgrunden är att Chas Visual Management nyligen vann den rikstäckande upphandlingen inom IT-säkerhet för Sveriges alla myndigheter (utöver de över 50 ramavtal vi redan har idag med olika offentliga kunder) och behöver därmed stärka upp vår organisation för att hantera ännu fler förfrågningar från alla våra kunder. Vi har därför för avsikt att utveckla två personer till att bli bland Sveriges främsta inom Bid Management inom IT.
Arbetsuppgifterna går främst ut på att i vår säljprocess förstärka teamet som bearbetar, behandlar och svarar på förfrågningar från alla våra kunder gällande IT-kompetens och som junior Bid Manager förväntas du att utvecklas tillsammans med oss i arbetet med att leverera den bästa IT-konsulten till vår kund. Vi ser rollen som ett möjligt insteg till en ny yrkeskarriär som Bid Manager inom IT och ser gärna ansökningar från t.ex. IT-yrkesverksamma som vill byta karriär (t.ex. tidigare IT-konsultchefer, IT-rekryterare eller på annat sätt IT-verksamma) alternativt nyexaminerade inom någon IT-utbildning - gärna Civilingenjörsexamen eller YH-examen från exempelvis Chas Academy eller motsvarande. Civilingenjörer spås ha många möjliga karriärvägar inom koncernen inom ledning av IT efter att ha arbetat i denna roll.
Vi ser gärna att du har följande kompetens och erfarenheter:
IT-kompetens
Vi arbetar med att finna konsulter inom över 100 olika IT-yrkesroller och med 1000-tals tekniker som önskemål från kunderna. Man behöver ha en bra grundförståelse inom IT för att kunna göra dessa matchningar. Självklart förväntar vi oss inte att man förstår alla begrepp i dessa specialistyrken. Men man måste ha en vilja och grundförståelse för att kunna sätta sig in arbetsuppgifterna. Våra seniora Bid Managers kan särskilja de flesta yrkesroller och redogöra för de flesta relevanta kompetenserna i dessa roller. Den kompetensresan skall du vara engagerad i att nå. Vår gissning är att du har goda förutsättningar om du arbetat som t.ex. IT-rekryterare eller Konsultchef inom IT - alternativt utbildat dig i eller arbetat som systemutvecklare av något slag.
Förhandling
Varje dag förväntas du förhandla ett fördelaktigt och rättvist pris med våra underleverantörer - med både våra partners och våra kunders intressen i åtanke. Du förväntas att kunna agera rådgivande gällande prissättning för mängder av yrkesroller beroende på kompetensbehov och marknad. Det finns inga prislistor, men det finns mängder av marknadsstatistik. Allt sker utifrån sannolikhet och erfarenhet om yrkesroll, kund och marknad. Du skall älska att prata i telefon. Vi använder inte mail för dessa konversationer då risken för missuppfattningar är för stor och asynkron kommunikation är för ineffektiv.
Textframställan
Vi presenterar våra kandidater i skrift till våra kunder. Du behöver därmed bli mycket duktig på att snabbt kunna framställa och kvalitetssäkra text inom vilket IT-område som helst. Noggrannhet är mycket viktigt då inget får bli fel, gällande allt från kravbeskrivningar eller priser. AI-hjälpmedel används enbart för att lära oss mer om yrkesroller och dylikt. Men textbeskrivningarna skrivs av oss själva och vi har mycket lite hjälp av färdiggenererade texter. Texterna skall också vara säljande. Vi förstår och förväntar oss att IT-innehållet är något som förbättras över tid. Men du bör vara duktig och snabb på att skapa kvalitativ text redan från början och förstå att du förväntas bli duktig på att beskriva teknik över tid.
Ambitiös
Vi ser tydligt ett samband med att lyckas bra i rollen om du är ambitiös och resultatfokuserad. Arbetsuppgiften är av en karaktär att det är relativt enkelt att utföra uppgiften slarvigt och snabbt - fast med ett dåligt resultatutfall. Om man drivs av att göra ett bra arbete så får man mycket för det i denna roll. Din kundpresentation ägs av dig och det syns tydligt när du lyckats med din tillsättning. Något som hela teamet firar! Så gillar du att känna känslan att du lyckades för att du verkligen försökte - då är detta verkligen något för dig. Vill du bara "få uppgiften gjord med minimal ansträngning" - då är detta jobb inget för dig.
Vilka är vi?
Chas Visual Management är en av Sveriges mest framstående IT-konsultbolag och har vunnit flertalet nationella och internationella priser - exempelvis Årets arbetsgivare i Europa. Vidare har Chas också vunnit priser inom CSR och miljö som ligger företaget varmt om hjärtat - och en del av vår vinst och vårt engagemang går till olika välgörenhetsprojekt runtom i världen. Chas-koncernen består av flera olika företag exempelvis en av Sveriges största IT-skolor Chas Academy och IT-konsultbolaget Chas Consulting.
Teamet du kommer arbeta med är ett sammansvetsat team av både IT-civilingenjörer och erfarna säljare samt bid managers som är några av Sveriges främsta inom denna yrkesroll. Vi arbetar alla som ett team tillsammans i samma fantastiska kontorslokal i Nacka. Vi arbetar med gemensamma, tydliga, mätbara och rimliga affärsmål som vi ofta uppnår. Låter detta intressant så kommer vi gärna i kontakt med dig. Vi kommer utvärdera kandidater löpande men har begränsad bemanning/återkoppling under sommaren. Vi önskar att ha uppstart/utbildning för dessa tjänster under tidig höst. Utbildningen sker internt under 2-3 intensiva veckor och görs av seniora Bid Managers och innehåller moment som LOU, IT-yrkesroller, Kompetensmatchning, Teknikstackar, Försäljning, Textframställan, Förhandling, Praktisk retorik, Konsultprofilsbearbetning och Systemutvecklingsprocessmodeller m.m.
Du ansöker via vår hemsida http://chas.se/jobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
http://chas.se/ansok Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chas Visual Management AB
(org.nr 556726-4758)
Stubbsundsvägen 11 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Jobbnummer
9461493