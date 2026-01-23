Junior Rekryterare med Säljprofil
2026-01-23
Saleshub är ett modernt och nytänkande rekryteringsbolag specialiserat på försäljning. Vi hjälper företag att hitta rätt talanger inom alla typer av säljroller, från mötesbokare och fastighetsmäklare till erfarna säljare och försäljningschefer.
Det som gör oss unika:
• Vi inkluderar en ettårig säljutbildning i varje rekrytering
• Vi har Sveriges största nätverk av säljare och säljchefer med över 100 000 kontakter
• Vi erbjuder leveransgaranti - hittar vi inte rätt kandidat får kunden pengarna tillbaka
Bakom Saleshub står bland annat Mikael Arndt, en av Europas mest anlitade föreläsare inom försäljning med över 90 000 följare på sociala medier. Det ger oss en stark position på marknaden och en unik trovärdighet hos både kandidater och kunder. Vi växer snabbt och söker nu en driven Junior Recruiter som vill vara med och bygga framtidens säljrekrytering tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som Junior Recruiter har du en nyckelroll i våra rekryteringsprocesser och arbetar nära både kunder, kandidater och rekryterare. Du deltar i uppstartsmöten med kund och ansvarar för aktiv search, urval och kontakt av kandidater som matchar våra kravprofiler. En stor del av rollen innebär att genomföra inledande telefonintervjuer där du bedömer kompetens, erfarenhet och motivation, för att därefter boka vidare intervjuer med ansvarig rekryterare.
Rollen präglas av ett högt tempo och många dagliga kontakter med kandidater på telefon. Vi strävar dagligen efter att bli bäst i branschen och arbetar därför kontinuerligt med analys och feedback för att utveckla våra arbetssätt, stärka våra prestationer och hela tiden bli bättre, både individuellt och som team.
Utöver detta har du en viktig samordnande roll där du bland annat:
• Bokar intervjuer hos kund
• Skickar tester till kandidater
• Hanterar ansökningar i vårt rekryteringssystem
Du arbetar med rekryteringsprocesser i Sverige, Norden och internationellt, vilket innebär att du behöver vara bekväm med att arbeta på både svenska och engelska.
Tjänsten innebär arbete från vårt kontor på Sveavägen i Stockholm och erbjuder en kombination av fast lön och en resultatbaserad rörlig del, där du har goda möjligheter att påverka både din lön och din utveckling.Profil
Vi tror att du:
• Älskar försäljning och människor
• Har erfarenhet av search via LinkedIn Recruiter
• Har arbetat med search inom flera olika branscher
• Gärna har bakgrund som säljare eller säljchef
• Är karriärdriven och prioriterar din utveckling
• Är orädd, strukturerad, självgående och trivs i ett högt tempo
• Motiveras av att jobba i en startup där du får påverka, växa och bygga något långsiktigt
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, fler språk är meriterande
• Är en positiv och målinriktad personÖvrig information
Plats: Sveavägen, Stockholm
Startdatum: Enligt överenskommelse
Förmåner:
• Tillgång till Sveriges främsta säljutbildning
• Frukostbuffé på kontoret varje dag
• Träning med teamet på arbetstid varje vecka
• Tillgång till gym i lokalerna
• Möjlighet att under perioder arbeta från kontoret i Marbella, Spanien
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på michaela@arndts.se
.
Vi ser fram emot din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581) Arbetsplats
Saleshub Kontakt
Rekryterare
Michaela Arndt michaela@arndts.se Jobbnummer
9700820