Junior redovisningskonsult
2025-09-04
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
Välkommen till Frejs - byrån där revision och konsultation når nya höjder! Vi levererar helhetslösningar till företag i alla storlekar, med särskild inriktning på ägarstyrda företag där vårt samarbete kan göra en verklig skillnad. Med över 70 engagerade medarbetare, fördelade på tre kontor - i Göteborg, Smålandsstenar och Värnamo - är vi redo att skapa verkligt värde för våra kunder. För oss är det inte bara jobbet som räknas, det handlar främst om att bygga starka och långsiktiga relationer som grundar sig på förtroende och trygghet. Våra medarbetare är kärnan i Frejs, och vår gemenskap är både stark och levande. Vi är stolta över att vara tillräckligt stora för att erbjuda spännande möjligheter till personlig utveckling samtidigt som vi bevarar den varma sammanhållningen där var och en känner varandra.
Vill du starta din karriär inom redovisning? Till vårt kontor i Värnamo söker vi nu en junior redovisningskonsult eller praktikant som vill vara med och göra skillnad för våra kunder och vår verksamhet. Här får du möjlighet att utvecklas i rollen tillsammans med erfarna kollegor.
Rollen som junior redovisningskonsult
Som ny i branschen blir du en del av vårt team av sju redovisningskonsulter från både Värnamo och Smålandsstenar. Tillsammans med erfarna kollegor får du inblick i redovisningens alla delar - från löpande bokföring till bokslut. Du kommer att arbeta med varierande kunduppdrag inom olika branscher och får möjlighet att successivt ta mer ansvar i takt med att din kunskap växer.
Vi erbjuder en trygg introduktion, mentorskap och kontinuerlig utbildning, både internt och externt, så att du får en stabil grund att bygga din karriär på.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som junior redovisningskonsult hos Frejs i Småland kommer du framför allt att:
arbeta med löpande bokföring och kundkontakter
stötta vid boksluts- och deklarationsarbete
säkerställa att all redovisning sker enligt god redovisningssed
delta i interna utbildningar och byrådagar
bidra till teamets goda arbetsklimat och utveckling
Med tiden kommer du att kunna växa in i mer självständiga uppdrag och rådgivning.
Våra kunder värdesätter den personliga relationen vi bygger, vilket inte bara möjliggör en djupare förståelse för deras verksamhet och redovisning, utan också öppnar upp för värdefull rådgivning. Om du stöter på utmanande frågor finns våra skatte- och redovisningsspecialister till hands, tillsammans med vår operativa chef och HR-avdelning för stöd. På Frejs tror vi på en öppen dialog och ser stor nytta i den mångfald av erfarenheter vi besitter, vilket ger oss möjlighet att lära av varandra och leverera ännu bättre resultat till våra kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom redovisning. Kanske har du nyligen avslutat en YH-utbildning inom redovisning, eller en högskoleutbildning inom ekonomi gärna med inriktning mot redovisning - eller så är du mitt i studierna och söker praktikplats. Du är nyfiken, engagerad och vill lära dig mer om hur redovisning fungerar i praktiken.
Du behöver inte ha flera års erfarenhet - det viktigaste för oss är att du har ett genuint intresse för siffror, ordning och kundrelationer.
Som person är du strukturerad och noggrann i ditt arbete, samtidigt som du är nyfiken och vill utvecklas. Du har lätt för att samarbeta och är lyhörd i mötet med både kollegor och kunder. Din flexibilitet och prestigelöshet gör att du trivs i en miljö där vi hjälps åt och stöttar varandra. Samtidigt är du drivande, har förmåga att motivera andra och är både pedagogisk och stödjande. Du är lyhörd, ödmjuk och flexibel - precis som vi är på Frejs - men också tydlig och konstruktiv när det behövs. För att lyckas i rollen behöver du kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. B-körkort är ett krav.
Varför ska du arbeta på Frejs?
Jo, för att det helt enkelt är roligare här! Det är inte bara tomma ord utan något vi verkligen står bakom. På Frejs är vi mer än bara kollegor - vi är ett sammansvetsat team som växer tillsammans och stöttar varandra. Genom att arbeta nära våra kunder skapar vi en personlig och engagerad upplevelse för dem, vilket är vår styrka. Vi är stolta över att vara en del av gemenskapen och känna stolthet över att vara en del av Frejs.
Vi strävar efter att stödja din personliga tillväxt genom att erbjuda en rad interna och externa utbildningsmöjligheter. Vi är engagerade i att främja din kompetensutveckling och karriär hos oss, och vi är här för att stötta dig på din resa mot framgång.
Vad vi erbjuder dig:
En härlig, prestigelös och inkluderande arbetsplats med bra kollegor och en arbetsgivare med hjärtat på rätt ställe
Varierande arbetsuppgifter där vi hjälper varandra att nå våra mål
Årlig utbildningsplan både internt och externt som stärker din kompetensutveckling
Gemensamma aktiviteter och konferenser för att bygga en god laganda
Bra förmåner i form av bland annat bonussystem, friskvårdsbidrag, tjänstepension- och försäkringspaket, föräldralön samt regelbundna hälsokontroller
Är det viktigt för dig att känna stolthet över var du jobbar så vågar vi påstå att Frejs är rätta platsen för dig. Så tveka inte, sök till oss och bli en Frejsare du också.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sök redan idag och ta chansen att bli en del av vårt engagerade team av revisorer och konsulter.
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ansökan behöver dock inkommit senast den 28 sep 2025. Tjänsten kan komma att tillsättas innan.
Start enligt överenskommelse.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta vår HR-ansvarige, Oscar Björkestam, per mail: obm@frejs.se
.
Välkommen till Frejs - där din utveckling och framtid tar fart!
