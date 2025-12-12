Junior Receptionist på heltid
2025-12-12
Gillar du att skapa ett varmt första intryck och få vardagen att flyta? Som vår Juniora Receptionist är du en viktig del av kontoret där högkvalitativ service och en tydlig can-do-attityd står i fokus. Läs mer nedan och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Akind, koncernbolaget för Academic Work, söker en Junior Receptionist. Uppdraget är på heltid, måndag - fredag kl. 08:00-17:00, med start i december/januari enligt överenskommelse och sträcker sig långsiktigt.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos Akind. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som Junior Receptionist är du företagets ansikte utåt - en central och viktig del av vår kultur. Du skapar värde genom att möta alla med professionalism, hjälpsamhet och en positiv attityd samt bidrar till en smidig vardag för hela vår organisation. Du blir en naturlig kontaktpunkt för både interna och externa frågor och bidrar till en välfungerande, trygg och trevlig arbetsplats. Detta är en nyckelroll i ett team som strävar efter att leverera toppklassig service och som värdesätter att "lösa allt". Ditt jobb skapar verkligt värde - varje dag! Utöver att bemanna receptionen kommer du bland annat att:
• Hantera inkommande samtal i växeln
• Beställa och hantera mat- och frukostbeställningar
• Hantera leveranser, post och bud
• Iordningsställa och underhålla receptionsytan
• Administrera bokningar av SL-kort och bilnycklar med tillhörande administration
• Hjälpa till vid interna luncher och små events
VI SÖKER DIG SOM
• Har avslutad gymnasieexamen
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har arbetslivserfarenhet av serviceinriktat arbete
Det är meriterande om du:
• Har arbetslivserfarenhet av en liknande roll sedan tidigare
• Har kunskap i Google Workspace
För rollen värderar vi dina personliga egenskaper högt och söker dig som har en topp-service-attityd, med en naturlig förmåga att skapa en trivsam och positiv miljö där människor känner sig sedda. Du är snabb på att hantera ärenden, tar initiativ och får saker gjorda med en lösningsorienterad och proaktiv inställning. Rollen passar dig som tycker det är roligt att hjälpa till, tar ansvar och vill bidra till både arbetsplatskultur och vardagsflödet på ett engagerat sätt.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
