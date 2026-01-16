Junior R&D Scientist - Chromatography & Column Packing
Qrios AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-01-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qrios AB i Uppsala
, Solna
, Stockholm
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av QRIOS Life Science och arbetar hos en av våra partners inom Life Science-industrin i Uppsala. Uppdraget är det inledande uppdraget i din roll som konsult hos QRIOS, med mycket goda möjligheter till fler uppdrag och fortsatt utveckling inom vårt nätverk framåt.
Du kommer att tillhöra en R&D-organisation med ett tydligt start-to-finish-ansvar, där arbetet sträcker sig från tidig utveckling till färdiga lösningar för kund. Avdelningen är starkt applikationsorienterad och arbetar nära både produktion och andra funktioner. Teamet du kliver in i fokuserar på utveckling av metoder för column packing, från liten till storskalig nivå, och spelar en viktig roll i utvecklingen av nya kromatografiska lösningar.
QRIOS Life Science är verksamt i hela Mälardalen (från Södertälje till Uppsala), Göteborg och Skåne. Vi tar alltid hänsyn till var du som konsult vill arbeta och våra uppdrag är vanligtvis geografiskt samlade - det finns ingen förväntan på pendling över hela Sverige.
• Ort: Uppsala
• Omfattning: Heltid
• Arbetsmodell: På plats
• Uppdragslängd: 6 månader med möjlighet till förlängning
• Startdatum: Så snart som möjligt
• Antal positioner: 1
• Sista ansökningsdatum: 20 januari
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Utveckla packing-metoder för kromatografikolonner som används vid rening av proteiner
• Arbeta med metodutveckling kopplat till både nya produkter, marknadsstöd och säljstöd
• Planera, genomföra och analysera laboratorieundersökningar - självständigt och i team
• Delta i olika R&D-projekt och samarbeta tvärfunktionellt, bland annat med produktion
• Bidra till att definiera kundbehov och verifiera att utvecklade lösningar möter dessa
Vem är du?
Du är en strukturerad och noggrann person som trivs i en laboratorienära R&D-miljö. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och har lätt för att kommunicera med olika funktioner. Samtidigt har du ett eget driv, är flexibel och har förmåga att leverera enligt uppsatta tidsramar.
• Masterexamen inom kemi, bioteknik, biokemisk/biomedicinsk teknik, kemiteknik eller annat relevant Life Science-område
• Några års arbetslivserfarenhet, upp till cirka 3 år, gärna inom R&D
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av column packing
• Erfarenhet av ÄKTA-system eller kromatografi
Om verksamheten
Här får du möjlighet att arbeta nära metodutveckling och vara delaktig i utvecklingen av nya kromatografiresiner. Uppdraget ger dig värdefull praktisk erfarenhet i en högkompetent R&D-miljö och är ett starkt nästa steg för dig som vill bygga djup teknisk kompetens inom kromatografi - samtidigt som du får tryggheten och utvecklingsmöjligheterna som konsult hos QRIOS.
QRIOS är din pålitliga partner inom Life Science-sektorn. Vi är experter på rekrytering och konsultlösningar för specialist- och chefsroller inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och livsmedelsteknik. Vår styrka ligger i att våra medarbetare själva har omfattande erfarenhet från branschen, vilket ger oss en unik förståelse för våra kunders behov och utmaningar.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att prova på olika uppdrag, utvecklas snabbt och bygga ett brett nätverk inom Life Science. Tillsammans driver vi innovation och bidrar till en bättre framtid.
QRIOS MINDS GO FURTHER. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5382". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qrios AB
(org.nr 556599-5999), http://www.qrios.se/ Arbetsplats
Qrios Life Science AB Kontakt
Robert Nabel robert.nabel@qrios.se Jobbnummer
9689728