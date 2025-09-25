Junior Produktionsplanerare
2025-09-25
Beskrivning
Vi söker nu en Junior Produktionsplanerare till ett spännande uppdrag inom industrin. Rollen innebär att du blir en nyckelperson i planeringen och koordineringen av produktionen av avancerade system och produkter. Du kommer arbeta nära flera olika funktioner i organisationen och bidra både till operativ planering och långsiktiga förbättringsinitiativ.
Arbetsuppgifter
Planera och koordinera produktionsflöden från behov till färdigmonterad produkt.
Analysera material- och resursbehov för att säkerställa leverans enligt tidsramar och kvalitetsstandarder.
Delta i och driva verksamhetsutvecklingsprojekt inom produktionen.
Samarbeta med olika avdelningar för att identifiera och implementera förbättringsåtgärder.
Bidra med lösningsorienterade förslag i en föränderlig miljö.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Akademisk examen (minst BSc) inom produktion, logistik eller motsvarande område.
Minst 3 års relevant erfarenhet av produktion, logistik eller produktionsplanering.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God kommunikativ förmåga samt erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt.
Meriterande:
Kunskaper i Excel, VBA, SQL och IFS.
Erfarenhet från försvars- eller högteknologisk industri.
Förmåga att hantera förändring och bidra till utveckling av processer.
Villkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Tjänsten är på heltid och utförs på plats i kundens lokaler.
Mycket goda möjligheter till förlängning.
Befattningen kräver godkänd säkerhetsprövning och kan innebära krav på svenskt medborgarskap av kund.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med din ansökan.
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven. Ersättning
