Junior Produktionsberedare
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker flera juniora produktionsberedare/produktionstekniker till en verksamhet inom försvarsindustrin. Rollen innebär många tvärfunktionella kontaktytor och ett nära samarbete mellan konstruktion och produktion i både nybyggnads- och moderniseringsprojekt. Du blir en viktig del i arbetet genom projektens olika faser och får möjlighet att bidra över produktens livscykel.
ArbetsuppgifterSamverka med ingenjörer och funktioner som inköp, konstruktion och produktion för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Ta fram produktionskalkyler, byggmetodik och sammansättningsordning, inklusive geometrisäkring.
Genomföra make/buy-bedömningar och ta fram underlag kopplat till detta.
Arbeta med produktionshjälpmedel och fixturer.
Utföra konstruktionsanalyser kopplat till produktion.
Bereda arbetsorder och tillverkningsunderlag.
Bidra till planering för ett effektivt produktionsgenomförande med hänsyn till anläggningens utrustningar och processer.
KravIngenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, marin design eller motsvarande erfarenhet från yrkeslivet.
God kommunikations- och presentationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Förmåga att ta initiativ och ta ägarskap för ditt arbetsbidrag.
Uthållighet och vilja att kontinuerligt förbättra och utveckla arbetssätt.
Stort tekniskt intresse och ett nyfiket förhållningssätt.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från marin industri, processindustri eller verkstadsindustri inom exempelvis stål, bearbetning eller ytbehandling.
Erfarenhet från storskaliga och komplexa utvecklingsprojekt.
Teknisk projektledning eller koordinering inom process- eller produktutveckling.
Erfarenhet av konstruktion och framtagning av produktionsunderlag.Så ansöker du
