Junior Processingenjör inom Life Science
2025-09-01
Är du i början av din karriär och vill representera ett företag inom Life Science? Söker du en varierad roll med stora möjligheter att utvecklas? Nu har du chansen att bli en del av ett otroligt kunnigt team på KeyPlants i Malmö!
OM KEYPLANTS
KeyPlants är en ingenjörsfirma och global leverantör av produktionsanläggningar inom Life Science. De erbjuder helhetslösningar - från tidig processdesign till färdig kvalificerad anläggning - och kompletterar detta med konsulttjänster inom bland annat produktionsstöd och kvalitetssäkring.
Bolaget grundades i Sverige och har sitt huvudkontor i Stockholm. KeyPlants är i stark tillväxt och omsatte 1,3 miljarder kronor förra året. Malmökontoret etablerades 2020 och har sedan dess haft en tydlig tillväxt och en självklar plats i regionen.
Hos KeyPlants får du det bästa av två världar: flexibiliteten från ett mindre bolag och tryggheten från ett stort, globalt företag.
Här erbjuds du
• Internationella möjligheter - jobba med Big Pharma och globala projekt
• Spännande kunder - några av världens mest innovativa läkemedelsbolag
• Erfarna kollegor - experter inom kvalitet, process och produktion
• En unik tjänst - du arbetar med hela kedjan från idé till färdig anläggning
• Delaktighet i framgången - vinstutdelning till alla medarbetare
• En kultur präglad av tillväxt, innovation och samarbete
OM ROLLEN
Som Processingenjör hos KeyPlants arbetar du med utveckling och design av produktionsanläggningar inom Life Science, exempelvis byggnation av läkemedelsfabriker. Du utformar processflöden, beräknar flöden och väljer rätt utrustning utifrån tekniska krav och projektmål. Rollen innebär att du, tillsammans med företagets kunder, sätter den övergripande designen för anläggningen och säkerställer att den är både effektiv och hållbar.
Tjänsten är projektbaserad och sträcker sig över flera faser - från förstudie och detaljstudie till byggnation, utrustningsplacering och kvalitetskontroll. Du arbetar nära andra discipliner och leverantörer för att samordna tekniska lösningar och säkerställa att projektets krav uppfylls genom hela processen.
Exempel på arbetsuppgifter
• Utvärdera utrustning och ha tät kontakt med leverantörer för att säkerställa att rätt lösningar väljs
• Koordinera mellan olika discipliner till exempel automation, el, bygg och säkerställa att krav och kontrakt uppfylls
• Utföra testning och verifiering - genomföra FAT och SAT på utrustning och vid programmering, samt testa att systemen fungerar enligt krav
• Dokumentera och kvalitetssäkra - kontrollera dokumentation, certifikat och att alla krav är dokumenterade och uppfyllda
• Delta vid uppstart av nya anläggningar
Du blir en del av ett multidisciplinärt team och kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor. Du tilldelas även en mentor som finns som stöd under hela din introduktion.
VEM SÖKER VI?
Vi letar efter en riktig problemlösare! Du räds inte utmaningar och du tar initiativ för att driva både dig själv och ditt arbete framåt. Vi ser även att du är utåtriktad och trivs i en social roll med mycket kontakt med andra - både internt med kollegor och externt med kunder och leverantörer.
• Eftergymnasial utbildning inom exempelvis kemi, bioteknik, teknisk fysik, ekosystemteknik eller liknande
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Relevant arbetserfarenhet inom området
• B-körkort
• Kunskaper i Visio eller AutoCAD
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Vi hjälper människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag och finns på sju orter i Sverige.
I denna tjänst börjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket ger dig fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - din karriärutveckling är vår prioritet!
För denna tjänst kommer du initialt att vara anställd av Framtiden, med möjlighet att övergå till anställning direkt hos KeyPlants.
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju
• Personlighets- och logiktest
• Intervju med rekryterare
• Referenstagning
• Träff med KeyPlants
VILLKOR
• Startdatum: Enligt överenskommelse
• Placeringsort: Malmö
• Arbetstider: 08:00-17:00, flextid
• Omfattning: Heltid
Vi ser fram emot din ansökan - urval sker löpande!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
