Junior PMO / Business Analyst
2025-11-13
Nobia är Europas ledande köksspecialist. Vi är stolta över att vara en del av miljontals människors vardag där köket fått en alltmer central roll. I gruppen är vi arton lokalt starka varumärken, bland andra Marbodal, HTH, Sigdal och Uno form.
Med ambition att visa vägen inom design och hållbarhet bygger vi nu en unik fabrik i Jönköping - Europas modernaste köksfabrik. Här låter vi hantverket möta den senaste automatiserade tekniken för att skapa skräddarsydda kvalitetskök. Det blir en spännande arbetsplats i nybyggd, modern miljö.
Om rollen
Till Nobia söker vi nu en strukturerad och analytisk Junior PMO / Business Analyst till vårt PMO team i Jönköping. Är du en person som vill arbeta i en koordinerande roll, har god kommunikativ förmåga, trivs med att göra analyser, ta fram och följa upp tidsplaner och resursplanering? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Som Junior PMO / Business Analyst blir du en viktig del av vårt PMO-team inom fabriksprojektet. Du kommer att arbeta nära projektledare och fabriksledning i en dynamisk vardag där ingen dag är den andra lika ut. Rollen innebär att stötta i projektuppföljning, analysera processer och kapacitet, samt skapa beslutsunderlag och presentationsmaterial för styrgrupper och ledning. Det här är en varierad roll där du får kombinera struktur, analys och kommunikation och får möjlighet att växa inom både projektledning och affärsanalys.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stödja PMO-teamet i planering, uppföljning och rapportering av projektaktiviteter
Utveckla och underhålla presentationsmaterial i PowerPoint så de både är informativa och visuellt tilltalande.
Genomföra analyser av processer, kapacitet och flöden för att identifiera flaskhalsar, förbättringsområden och optimala produktionsflöden.
Stödja i resurs- och aktivitetsplanering
Underhålla dokumentation och verktyg i PMO-system
Stödja i framtagning av nyckeltal, beslutsunderlag och KPI-uppföljning
Koordinera informationsflödet inom projektet genom tydlig dokumentation och kommunikation
Ta fram underlag till veckoinformation
Placeringsort är Nobia Park Jönköping.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Civilingenjörsexamen eller motsvarande master, gärna inom industriell ekonomi, teknik, produktion eller supply chain.
2-4 års erfarenhet av projektuppföljning, analys eller PMO-arbete i exempelvis roller som projektkoordinator, PMO coodinator, business analyst eller liknande
God vana av PowerPoint, Excel och gärna MS project
God projektförståelse
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten är en utbildning inom projektledning eller dataanalys samt erfarenheten som konsult på någon av de större managementkonsult bolagen.
Som person är du pigg, positiv och självgående med en stark analytisk förmåga och ett öga för detaljer. Du har en förmåga att strukturera och analysera komplex information och har ett stort intresse för teknik, analys, data och att sedan omvandla detta till ett informativt presentationsmaterial.
Varför Nobia?
Hos oss på Nobia får du möjligheten att vara en del av en modern produktionsmiljö där du kan göra verklig skillnad. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter att växa, både personligt och professionellt och du får stora möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. Vår kultur bygger på säkerhet, samarbete och en ständig vilja att bli bättre. Nyfiken på att veta mer? Läs mer på Jönköping Factory - Nobia
Fortfarande intresserad?
Då vill vi ha din ansökan redan idag! I den här processen intervjuar vi löpande och tjänsten tillsätts så fort vi hittar rätt kandidat. För frågor kontakta TA-specialist Josephine Tjernlund (josephine.tjernlund@nobia.com
)
