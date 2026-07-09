Junior planerare
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-09
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Vill du starta din karriär hos en världsledande aktör inom fordonsindustrin? Här får du chansen att växa i en automatiserad miljö där din utveckling står i fokus och där varje dag bidrar till innovativa och hållbara industriella lösningar.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som Junior Produktionsplanerare får du en bred roll där du successivt lär dig hela kedjan från efterfrågan till färdig produkt. Du arbetar i ett stöttande team om sju personer och bygger ett brett kontaktnät genom att samarbeta tvärfunktionellt med flera olika avdelningar.
Du erbjuds en gedigen onboarding, nära stöttning från erfarna kollegor i ett internationellt bolag med stark ekonomi och fokus på framtidens teknik. Detta är initialt ett konsultuppdrag, förutsatt att samarbetet fungerar bra mellan alla parter finns goda möjligheter till både förlängning och överrekrytering. Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett operativt ansvar för att synkronisera produktion, materialtillgång och efterfrågan för att säkerställa ett effektivt flöde genom hela försörjningskedjan.
Planera produktionen baserat på efterfrågeprognoser
Säkerställa att rätt material och komponenter finns på plats för produktion
Genomföra Demand Planning för att förutspå framtida försäljningsbehov
Ansvara för lagerstyrning av både råmaterial och färdiga varor
Samarbeta tvärfunktionellt med avdelningar som sälj, inköp och produktion
Analysera flöden och siffror för att optimera planeringsprocessen
Bidra till ständiga förbättringar inom planerings- och logistikprocesser
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom Supply Chain, Logistik, Industriell ekonomi eller motsvarande som bedöms relevant
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Grundläggande kunskaper i analys och vana vid att arbeta med siffror
Tycker om att samarbeta och bygga relationer med många olika funktioner
Förmåga att arbeta strukturerat och intresse för processförbättringar
Det är meriterande om du har:
Goda kunskaper i SAP
Tidigare erfarenhet av produktionsplanering eller materialplanering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Social
Ordningsam
Energisk
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "YWRJ43". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9997978