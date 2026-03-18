Junior/Mid-level Power BI-utvecklare
2026-03-18
Vi söker på Nefesh nu en driven Power BI-utvecklare (Junior/Mellannivå). Vill du vara med och forma framtiden? Då är detta uppdraget för dig!
I den här rollen kommer du att spela en nyckelroll i att designa, bygga och underhålla automatiserade och insiktsdrivna dashboards. Ditt arbete kommer att förvandla dagens manuella och fragmenterade rapportering till ett pålitligt, centraliserat ekosystem för analys. Du kommer att arbeta med att konsolidera prestationsdata och leverera ett enhetligt utvärderingsramverk baserat på 26 olika kriterier.
Dina ansvarsområden:
Samla in, koppla och modellera data från flera olika källor för att skapa ett pålitligt analysramverk.
Skapa skalbara dashboards med intuitiva visualiseringar, tydliga "drill-downs" och standardiserade mätvärden (KPI:er).
Säkerställa datakvalitet, validering, versionshantering och spårbarhet.
Arbeta tvärfunktionellt och samarbeta med olika intressenter för att förfina databehov, krav och framgångskriterier.
Följa och bidra till riktlinjer för kvalitet, release-procedurer och dokumentationsstandarder.
Delta i hela livscykeln - från idé, kravfångst och datamodellering till sprintplanering, utveckling, testning och support.
Din profil & Kvalifikationer: Vi söker dig som brinner för att designa rena, skalbara och underhållbara datamodeller och rapporter. Du har god kommunikationsförmåga och kan förklara komplexa datamodeller och insikter för icke-tekniska intressenter.
Erfarenhet: Arbetslivserfarenhet som Power BI-utvecklare på junior- eller mellannivå.
Teknisk kompetens: Mycket god förståelse för Microsoft Power BI (Service, Desktop, Power Query) och DAX-optimering.
Arkitektur: God förståelse för Power BI-arkitektur, semantiska modeller och prestandaoptimering.
Molntjänster: Erfarenhet av Microsoft Azure och relaterade datakällor/tjänster (t.ex. Azure SQL, Data Lake).
Språkkrav: Flytande i engelska (Expert), både i tal och skrift, då detta är koncernspråket.
Uppdragsdetaljer:
Startdatum: Omgående
Slutdatum: 31 augusti 2026 (med goda möjligheter till förlängning).
Ort: Malmö. Uppdraget har en hybridmodell men kräver att du är på plats på kontoret minst 3 dagar i veckan.
Omfattning: Heltid (100 %).
Om Nefesh Nefesh är ett engagerat konsultbolag som brinner för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Som konsult hos oss får du chansen att arbeta med spännande projekt hos globala och välkända kunder, samtidigt som du har en trygg och stöttande partner i ryggen. Vi värdesätter transparens, personlig utveckling och bygger långsiktiga relationer med både våra konsulter och kunder.
Ansökan Låter detta som ditt nästa steg? Urval och presentation av kandidater sker löpande till kunden, och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan med CV på engelska redan idag!
Sista dag att ansöka är 24 mars 2026 Så ansöker du
E-post: info@nefesh.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nefesh AB
