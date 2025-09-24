Junior Mekaniktestare
2025-09-24
Vår klient, en framstående aktör inom sin bransch, söker en nyfiken och lösningsorienterad Junior Mekaniktestare. Här får du möjlighet att ta ansvar, samarbeta i ett drivet team och kontinuerligt utvecklas i en dynamisk miljö där innovation står i centrum.
OM TJÄNSTEN
Som Junior Mekaniktestare kommer du att spela en central roll i att säkerställa kvaliteten på vår klients produkter. Du kommer att arbeta med att planera, genomföra och dokumentera tester i en modern labbmiljö, samt aktivt bidra till förbättringsarbete och felsökning. Rollen innebär nära samarbete med erfarna ingenjörer och projektledare.
Du erbjuds:
Vår klient erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter för personlig och professionell utveckling. Du blir en del av ett innovativt team med fokus på framtidens lösningar, där din nyfikenhet och vilja att lära uppskattas högt.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet som Junior Mekaniktestare innebär att hantera hela testcykeln för mekaniska system och komponenter. Detta inkluderar planering, praktiskt utförande i labbmiljö med både manuella och automatiserade uppställningar, samt noggrann dokumentation och analys av resultat. Du kommer att vara en viktig del i att identifiera och lösa tekniska utmaningar.
• Planera mekaniska tester
• Genomföra tester enligt testplaner och kravspecifikationer
• Dokumentera testresultat
• Analysera testresultat och bidra till felsökning
• Föreslå förbättringar baserat på testdata
• Samarbeta med konstruktörer, testingenjörer och projektledare
• Bidra till utveckling av testmetoder och testutrustning
VI SÖKER DIG SOM
• Förmåga att arbeta strukturerat och dokumentera tekniskt arbete
• God förståelse för mekaniska system och komponenter
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Masterexamen inom maskinteknik, mekatronik eller motsvarande område
• Grundläggande arbetslivserfarenhet, gärna inom testning, verifiering eller produktutveckling
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av hobbyprojekt (t.ex. bilar, robotik, hemautomation)
• Erfarenhet från Formula Student
• Praktiskt arbete i labbmiljö
• Erfarenhet av testutrustning
• Kunskaper i CAD
• Kunskaper i MATLAB
• Kunskaper i LabVIEW eller liknande verktyg
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
