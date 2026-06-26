Junior Mechanical Engineer
Akkodis Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
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Vi söker nu en junior konsult till ett uppdrag inom utveckling av rör- och slangkomponenter för olje- och kylsystem i motorapplikationer inom fordonsindustrin! Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av ett team som ansvarar för hela kedjan av rör- och slanglösningar – från design och konstruktion till support i industrialisering och produktionsstöd. Arbetet omfattar både nya utvecklingsprojekt och löpande förbättringar av befintliga komponenter.
Konstruktion och design av rör- och slanglösningar
CAD-arbete i Creo
Säkerställa komponentrelease enligt projektplan
Delta i tekniska genomgångar och tvärfunktionella möten
Samordning med inköp, produktion, eftermarknad och leverantörer
Stöd i produktions- och industrialiseringsfrågor
Hantering av sena designändringar i projektKvalifikationer
Något års relevant erfarenhet inom mekanik/konstruktion
Civilingenjör eller högskoleingenjör inom maskinteknik, fordonsteknik, mekatronik eller liknande teknisk inriktning.
Intresse för motorer, mekanik och tillverkning
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Strukturerad och noggrann arbetsstil
Trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor
Meriterande:
Erfarenhet av Creo CAD
Uppdraget förväntas starta i augusti och är placerad 100% på kontoret i Göteborg.
Om Akkodis
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
Har du ytterligare frågor gällande tjänsten tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Alisha på alisha.milikic@akkodisgroup.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akkodis Sweden AB
(org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Akkodis Kontakt
Business Manager
Alisha Milikic Alisha.Milikic@akkodisgroup.com Jobbnummer
9981140