Junior Legal Counsel till Implenia!
Academic Work Sweden AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Implenia, en ledande aktör inom komplexa infrastrukturprojekt, söker en Junior Legal Counsel för ett långsiktigt uppdrag hos deras Legal-funktion. Hos Implenia får du en nyckelroll med stort ansvar, breda kontaktytor och utmärkta utvecklingsmöjligheter i en dynamisk och inkluderande miljö. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Implenia är ett internationellt, ledande bolag inom bygg- och fastighetsbranschen med stort fokus på hållbar utveckling och kvalitet. I Sverige har de närmare 450 anställda med kontor i både Stockholm och Göteborg och de arbetar rikstäckande med olika projekt kopplat till infrastruktur.
För Implenias räkning söker vi nu en Junior Legal Counsel för ett långsiktigt konsultuppdrag där målet på sikt bli anställd direkt hos Implenia. Som Junior Legal Counsel kommer du att spela en central roll i att stötta Implenias projekt och anbudsgrupper i juridiska frågor. Du blir en del av Legalfunktionen där ni arbetar nära verksamheten och driver juridiska frågor framåt. Rollen innebär både operativt stöd och strategiskt arbete med möjlighet att växa i ansvar över tid.
Du erbjuds
• Ett varierande arbete med stora utvecklingsmöjligheter med fokus på frihet under eget ansvar
• Positiva och kompetenta kollegor med en stark laganda inom teamet
• En dedikerad konsultchef från Academic Work som kommer stötta och coacha dig under uppdragets gång
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Rollen som Junior Legal Counsel innebär att ge juridiskt stöd till projekt och anbudsgrupper, hantera kontraktsgranskning och tvistehantering, samt bidra till Implenias compliance-arbete i nära samarbete med organisationens ledningsfunktioner.
• Ge juridiskt stöd till projekt och anbudsgrupper, inklusive kommunikation och förhandling med avtalsparter (beställare, underentreprenörer, konsulter)
• Utföra kontraktsgranskning och uppföljning av ÄTA-arbeten
• Utreda och sammanställa juridiska frågeställningar, inklusive tvister
• Tillsammans med Head Legal genomföra interna utbildningar inom juridik och relaterade områden
• Aktivt samarbeta med projektorganisationen och våra ledningsfunktioner såsom inköp och ekonomi
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad juristexamen
• Besitter grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik
• Erfarenhet från arbete på byggbolag
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skift
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Kunskaper inom LOU, AMA och complianceDina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du har en god analytisk förmåga, är affärsmässig och har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen. Du är självgående, tar initiativ och har förmåga att driva kontraktsfrågor framåt i komplexa projektmiljöer.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vill du veta mer om Implenia? Klicka här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9600951