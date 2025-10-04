Junior konsult inom maskinsäkerhet i Umeå!
2025-10-04
Är du ingenjör idag och redo att ta klivet vidare i din karriär inom säkerhet och arbetsmiljö? Hos vår samarbetspartner i Umeå får du chansen att växa in i rollen och arbeta inom nationella och internationella säkerhetskrav. Låter detta intressant? Ansök idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vår samarbetspartner är ett internationellt bolag med nordiska rötter som hjälper kunder att utveckla teknik, design och digitala lösningar. De har sin expertis inom industri, energi och infrastruktur och driver projekt som både gör nytta här och nu och bidrar till ett mer hållbart samhälle på lång sikt. Målet är att tillsammans påskynda omställningen mot framtidens lösningar.
Teamet inom riskhantering och CE-märkning i Umeå vill tillöka med en ny medarbetare. Oavsett om du är junior eller senior finns det en plats för dig. Vår kund hjälper industrikunder - från stora investeringar till enskilda produktutvecklare - att möta nationella och internationella säkerhetskrav. Teknikområdena varierar, bland annat maskin- och processäkerhet, tryckbärande utrustning, ATEX och säkerhetssystem.
Behovet på marknaden ökar, och hos vår kund får du handledning av erfarna kollegor. Rollen innebär att driva och leda uppdrag, hålla kundmöten, arbeta i våra digitala verktyg och bidra i några av industrins mest spännande projekt.
För att lyckas i rollen tror vi att du gillar problemlösning, teknik, kundkontakt och att ta ansvar - och att du har ett driv och en positiv inställning.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad ingenjörsexamen
• Har ett intresse och driv att jobba med säkerhetsfrågor
• Kommunicerar obehindrat i svenska och engelska i tal och skrift, då både språken förekommer i det dagliga arbetet
• Innehar ett B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från industri-, tillverknings- eller processindustribranschen
• Tidigare erfarenhet av arbete inom säkerhet och arbetsmiljö
• Bor/har anknytning till Umeå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
