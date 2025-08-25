Junior jurist till Forskarskattenämnden
2025-08-25
Är du jurist med intresse för personbeskattning? Trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Som jurist på Forskarskattenämnden får du ett omväxlande och lärorikt arbete samt en inblick i hela verksamheten hos en liten förvaltningsmyndighet.
Om jobbet
Forskarskattenämnden är en myndighet under Finansdepartementet. Forskarskattenämnden beslutar om skattelättnader för utländska nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige. Det finns två vägar för att beviljas skattelättnad. Den ena förutsätter att ersättningen för arbetet uppgår till en viss nivå, och den andra att arbetstagaren uppfyller vissa kompetenskrav. Ledamöterna i Forskarskattenämnden utses av regeringen och är personer med särskild insikt i beskattningsfrågor, företagslednings-, forsknings- eller produktutvecklingsfrågor.
Till Forskarskattenämndens förfogande finns ett kansli som är gemensamt för både Forskarskattenämnden och Skatterättsnämnden. Kansliets huvuduppgift är att handlägga ansökningar om skattelättnader, att sätta upp förslag till beslut och att föredra ärendena inför nämnden. De ansökningar som baseras på ersättningsnivå hanteras genom ett förenklat förfarande och beslutas av ordföranden eller vice ordföranden ensam.
Dina arbetsuppgifter är främst att handlägga ansökningar om skattelättnader baserat på ersättningsnivå och att utföra administrativa arbetsuppgifter på kansliet. Arbetet omfattar också att svara på frågor från allmänheten, både på svenska och engelska. Det kan också bli aktuellt att handlägga och föredra ärenden för Forskarskattenämnden. Du arbetar nära nämndens ordförande och dina kollegor på kansliet.
Kansliet består för närvarande av 10 personer, varav 8 skattejurister, en administratör och en kanslichef. Kansliet är beläget i Garnisonen, Karlavägen 108 i Stockholm.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Forskarskattenämnden behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt.
som du hittar på www.skatteverket.se.
I det här jobbet ska du:
- tala och skriva enkelt och tydligt på svenska och engelska
- vara noggrann
- ha god samarbetsförmåga
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- kunna analysera informationsflöden, se samband och avgränsa.
Du ska även ha:
- en juristexamen om 270 hp (180 p).
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från myndighet. Det är också önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av personbeskattning.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
Tjänsten innebär en anställning hos Skatteverket som är Forskarskattenämndens värdmyndighet.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
