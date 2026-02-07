Junior Jurist
Vamo Varumärkesombudet AB / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-02-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vamo Varumärkesombudet AB i Göteborg
Har du just avslutat din juristutbildning och vill börja arbeta på en juristbyrå specialiserad på varumärken och mönster i centrala Göteborg? Är du serviceinriktad och har ett stort fokus på kvalitet och struktur?
VAMO VARUMÄRKESOMBUDET AB har haft en stadig tillväxt och vi behöver förstärka vårt team med ytterligare en jurist. Idag är vi ett team bestående av fem jurister och söker nu vår nästa kollega.
Det som enligt teamet främst utmärker VAMO VARUMÄRKESOMBUDET är att vi arbetar som ett lag och hjälper varandra. Du kommer till en platt organisation med sunda värderingar kring arbets- och privatliv. Arbetsuppgifterna är varierande vilket betyder att vi under en dag arbetar parallellt med flera ärenden. Detta ställer krav på både lösningsförmåga och struktur. Här arbetar vi tillsammans med fokus på klientens bästa och håller hög kvalitet och effektivitet. Vårt kontor är beläget i centrala Göteborg.
Arbetsuppgifter
Som jurist innebär arbetsuppgifterna bland annat klientrådgivning, strategiarbete, övergripande ansvar över klientportföljer samt biträde vid förhandlingar om samexistens, administrativa invändningsprocesser och dylikt. Det ingår även rapportering, dokumentation och handläggning av byråns olika ärenden, vilket bland annat innefattar att hantera skrivelser från myndigheter och rapportera dessa till byråns klienter.
Vi har ett fint inflöde av nya och återkommande klienter och som jurist förväntas du vara delaktig i byråns fortsatta utveckling. Som jurist kommer du också att kontinuerligt följa upp på försäljning och ringa säljsamtal.
Du får en intern upplärning i början av anställningen och därefter kommer du att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. För att lyckas i tjänsten krävs stor noggrannhet, detta för att bibehålla den höga kvalitet som VAMO VARUMÄRKESOMBUDET står för. Den här rollen passar utmärkt för dig som vill specialisera dig inom detta spännande område.
Du som söker
Till denna tjänst söker vi dig som är nyutexaminerad jurist och vill arbeta med immaterialrätt, framförallt med varumärken och mönster. Då tjänsten till stor del innefattar klientkontakt ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av kundbemötande eller försäljning och att du givetvis är serviceinriktad som person. Arbetet kräver också goda kunskaper i både svenska och engelska, framför allt i skrift då dokumentation sker på dessa språk.
Då vi har många ärenden igång samtidigt, vilket ofta medför ett högt arbetstempo, krävs det att du som person är strukturerad och stabil i ditt arbetssätt. Det är meriterande om du har läst fördjupningskurser inom immaterialrätt.
Om företaget
VAMO VARUMÄRKESOMBUDET är en mindre affärsjuridisk byrå som är nischad inom immaterialrätt och ett av landets ledande ombud vid varumärkesregistreringar. Vi arbetar främst med registrering av just varumärken, men även mönsterskydd och andra relaterade affärsområden ingår i den löpande verksamheten. Fokus ligger på att erbjuda spetskompetens inom immaterialrättsområdet, främst till egna klienter men även som underleverantör till andra byråer.
Din ansökan
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Maite Eriksson (VD), maite.eriksson@varumarkesombudet.se
. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Darya Anisi (HR), darya.anisi@ledarkapacitet.se
.
Ansökan med CV och personligt brev skickar du till Darya Anisi, darya.anisi@ledarkapacitet.se
. I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att vi behandlar och sparar dina personuppgifter i denna rekryteringsprocess samt erforderlig tid därefter för att uppfylla lagkrav.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt kandidat. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
CV & personligt brev
E-post: darya.anisi@ledarkapacitet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vamo Varumärkesombudet AB
(org.nr 556878-3012)
Stampgatan 14 (visa karta
)
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
Vamo Varumärkesombudet AB Kontakt
HR
Darya Anisi darya.anisi@ledarkapacitet.se Jobbnummer
9729463