Junior IT-supporttekniker till uppdrag i Gävle
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-supporttekniker arbetar du huvudsakligen med first line support där du tar emot, registrerar och hanterar ärenden som inkommer via telefon, e-post och e-tjänster. Du ansvarar för att felsöka och lösa tekniska problem, ge användarstöd samt hantera beställningar av både hårdvara och mjukvara. Arbetet innebär att du dagligen möter användare och ger support på ett pedagogiskt och professionellt sätt, ofta med målsättningen att lösa ärenden redan vid första kontakt.
Du arbetar med klientrelaterade problem och använder vid behov fjärrstyrning för att hantera exempelvis applikationsproblem, behörigheter, nätverk och operativsystem. Miljön är huvudsakligen Microsoft-baserad och omfattar bland annat Windows 11, M365, Outlook, Teams samt hantering via Active Directory, Azure AD och Intune. Rollen innefattar även ett proaktivt arbete där du bidrar till att minska återkommande incidenter och förbättra supportprocesser. Arbetet sker självständigt men i nära samarbete med andra supporttekniker för kunskapsdelning och utveckling.Kvalifikationer
Skallkrav:
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom IT-support i en större organisation
Erfarenhet av first line support via telefon
God teknisk kompetens inom exempelvis Windows 11, M365, Outlook, Teams
Erfarenhet av arbete med Active Directory, Azure AD och Intune
Förmåga att arbeta självständigt och hantera varierande supportärenden
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Ett serviceinriktat arbetssätt och förmåga att bemöta användare professionellt även i stressade situationer
Möjlighet att arbeta på plats hos kund i Gävle
Minst en (1) referens från de senaste två (2) åren ska kunna uppvisas och bifogas i ansökan
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete i ITSM-system, exempelvis Efecte
Erfarenhet av arbete i större organisationer med komplex IT-miljö
Tidigare erfarenhet av att arbeta proaktivt med att förbättra supportprocesserAnställningsvillkor
Plats: Gävle
Distansarbete: Ej möjligt
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka
Arbetstider: Vardagar kl. 08:00-17:00 (08:00-16:00 under sommarmånader)
Uppdragsperiod: Start senast 27 april 2026, initialt 2 månader
Möjlighet till förlängning: Ja, upp till 6 månader med uppehåll under sommaren
Om du är redo att ta dig an en roll inom IT-supporttekniker och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
803 10 GÄVLE
