Junior IT-supporttekniker till Gävle!
Vill du vara en nyckelperson i att få IT att fungera sömlöst i en stor och komplex organisation? Trivs du i en roll där du får lösa problem, hjälpa användare och arbeta i en modern Microsoft-miljö? Då kan det här vara uppdraget för dig!
Om uppdraget
Vi söker en IT-supporttekniker till en väletablerad IT- och utvecklingsavdelning som behöver förstärka sin supportfunktion. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och servicekänsla står i fokus.
Här arbetar du nära verksamheten och säkerställer att IT-miljön fungerar smidigt i vardagen för tusentals användare.
I rollen arbetar du främst med 1st line support där du:
Hanterar inkommande ärenden via telefon, e-post och e-tjänster
Felsöker och löser tekniska problem direkt i första kontakt
Ger användarstöd och guidar på ett pedagogiskt sätt
Arbetar med fjärrstyrning vid behov
Hanterar beställningar av hård- och mjukvara samt behörigheter
Bidrar proaktivt till att minska återkommande incidenter
Du kommer att arbeta i en miljö där målet är att lösa majoriteten av ärendena redan vid första kontakten.
Teknisk miljö
Du arbetar i en modern och huvudsakligen Microsoft-baserad miljö med tekniker som:
Windows 11
Microsoft 365 (Outlook, Teams m.fl.)
Active Directory & Azure AD
Intune
Klienthantering (datorer, iPads, telefoni)
ITSM-system (Efecte)
Vi söker dig som
Har minst 1 års erfarenhet av IT-support i större organisation
Är van vid 1st line support via telefon
Har god teknisk förståelse inom Microsoft-miljöer
Trivs i en roll med mycket användarkontakt
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Är självgående men också en lagspelare
Som person är du serviceinriktad, lösningsfokuserad och behåller lugnet även när tempot är högt.
Praktisk information
Plats: Gävle
Omfattning: Heltid 100% (40 h/vecka)
Arbetstider:
08:00-17:00 (vardagar)
08:00-16:00 under sommarperiod
Uppdragsperiod: 27 apr 202627 jun 2026, med god chans till förlägning
Varför detta uppdrag?
Här får du möjlighet att snabbt komma in i en viktig roll där du gör skillnad varje dag. Du arbetar i en stabil organisation med stor användarbas, varierande ärenden och goda möjligheter att utvecklas tekniskt och professionellt.
