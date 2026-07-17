Junior IT-supporttekniker | Stockholm | Experis
Experis AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-17
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Sugen på att ta nästa steg och börja jobba med något du verkligen brinner för? Är du är ny i IT världen och redo för nya utmaningar, söker vi dig som har teknikintresse, vilja att utvecklas och en naturlig förmåga att hitta smarta lösningar. Hos oss får du växa, lära dig nytt och använda din problemlösningsförmåga där den verkligen gör skillnad!
Arbetsbeskrivning
Kanske har du redan ett teknikintresse, eller så är du nyfiken på att utforska en bransch full av möjligheter? Oavsett var du börjar, välkomnar vi dig som vill utvecklas, lära dig nytt och göra skillnad!
Hos oss handlar IT inte bara om teknik - det handlar om människor, problemlösning och att skapa smarta lösningar i vardagen. Vi söker dig som är nyfiken, driven och gillar att hjälpa andra!
Med datorn som ditt främsta verktyg och ett genuint driv att hjälpa andra, får du hos oss rätt förutsättningar att lyckas. Du blir en viktig del av ett team där din utveckling står i fokus - både tekniskt och personligt.
Som konsult hos Experis får du möjlighet att påverka din egen resa. Vi stöttar dig i att nå dina mål och utvecklas inom IT i en miljö som uppmuntrar lärande, samarbete och nytänkande.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Du är första kontakt för användare via telefon, chatt och mejl - och du guidar dem tryggt och professionellt!
Du löser tekniska problem på ett pedagogiskt, effektivt och serviceinriktat sätt.
Du arbetar med felsökning inom olika områden, exempelvis: nätverk
operativsystem
informationssäkerhet
kringutrustning
Du prioriterar, dokumenterar och följer upp ärenden för att säkerställa kvalitet och struktur
Du lär dig kontinuerligt nya system och tekniker - utveckling är en självklar del av rollen
Vi ser gärna att du har:
Gymnasial relevant utbildning eller likvärdig utbildning
Erfarenhet av arbete inom IT-support eller likvärdigt
Kunskaper om ärendehanteringssystem
Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
Kunskaper i Microsoft Office eller likvärdigt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Praktisk information
• Placeringsort: Stockholm.
• Omfattning: Heltid.
Vill du ta nästa steg i din IT-karriär? Välkommen till Experis! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Evenemangsgatan 21 (visa karta
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169 79 STOCKHOLM Arbetsplats
Experis Kontakt
Contact
Vilma Andersson Vilma.Andersson@se.experis.com Jobbnummer
10004975