Junior Installationstekniker
Axians ICT AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2026-06-23
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Din roll
Axians söker en junior installationstekniker till vårt team i Göteborg.
Du kommer jobba med installation, felsökning och service av LAN och fastighetsnät i befintliga miljöer – allt från kontor och skolor till andra typer av verksamhetslokaler.
Arbetet är varierande och ofta sker det samtidigt som verksamheten är igång, vilket gör att du behöver kunna jobba strukturerat, visa hänsyn och leverera ett snyggt resultat.
Du kommer arbeta med:
Installation av nätverksuttag (koppar, Cat6A)
Fiberdragning och enklare terminering
Patchning i stativ och skåp
Montering av nätverksutrustning som switchar, routrar och accesspunkter
Du har daglig kontakt med kollegor, projektledare och kunder.
Kompetensprofil
• Har teknisk utbildning eller ett starkt teknikintresse
• Har grundläggande kunskap inom LAN, WiFi eller fiber
• Är lösningsorienterad och gillar praktiskt arbete
• Trivs i miljöer där du möter kund och behöver vara serviceminded
• Är noggrann och tar ansvar för ditt arbete
• Har B-körkort (krav)
• Är svensk medborgare (krav, p.g.a. säkerhetsklassning)
• God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från installation av nätverk eller el/tele
Praktik inom fiber eller datakom
Vana att jobba ute på site
Axians erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats där du får stå i centrum, ditt välmående, din utveckling och ditt driv. Våra värderingar är grunden i allt vi gör. Vi drivs av en kultur som ger förutsättningar för ditt lärande och vi vill ha en stor gemenskap.
Villkor & Förmåner (för att nämna några):
Friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning, utbildningar anpassade för dig samt möjlighet att delta i vårt aktiespararprogram.
Vi har kollektivavtal, vilket ger en trygghet till dig som anställd. Där ingår bland annat pension, föräldralön, sjuklön, försäkringar och mycket mer.
Ansök idag och bli en av oss! Vid frågor, vänligen kontakta rekryterande chef Mikael Melander, 0706-569105.
Då vi snart går in i semestertider så kan det dröja lite längre innan du får återkoppling på din ansökan, tack för ditt tålamod.
Vi använder oss av tester i urvalsprocessen som tar ca 18 min att genomföra. Detta effektiviserar och automatiserar rekryteringsprocessen samt ger en mer objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess.
Välkommen till Axians! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axians ICT AB
(org.nr 556534-6631)
Hildedalsgatan 2 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9974047