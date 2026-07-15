Junior innesäljare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-15
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Vi söker dig som vill ta ditt första steg in i arbetslivet och tjäna riktigt bra pengar!
Arbetsuppgifter:Är du social, driven och vill ha ett jobb där din insats faktiskt påverkar din lön? Som telefonförsäljare arbetar du med att kontakta privatpersoner via telefon och presentera attraktiva erbjudanden. Du får en gedigen introduktion och löpande coaching för att snabbt komma in i rollen. Här får du möjlighet att utveckla din kommunikation, bygga självförtroende och skapa en stark grund för framtida karriärmöjligheter.
Kvalifikationer:Vi söker dig som är hungrig på att lyckas och vill lära dig försäljning från grunden.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har avslutad gymnasieutbildning
Talar och skriver svenska obehindrat
Är driven och vill utvecklas
Trivs med att prata med människor
Har en positiv inställning och hög energi
Motiveras av möjligheten att tjäna pengarPubliceringsdatum2026-07-15Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som gillar utmaningar och inte är rädd för att ta för dig.
Vi ser gärna att du:
Har ett stort engagemang
Är social och utåtriktad
Har en stark vilja att lyckas
Tar ansvar för dina resultat
Gillar att arbeta i ett högt tempo
Trivs i en målinriktad miljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
)
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10003268