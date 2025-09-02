Junior inköpare till hyrköp i Linköping
2025-09-02
SJR söker nu en junior inköpare med fokus på indirekt material till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund, ett välkänt bolag med kontor i Linköping. Rollen passar dig som är i början av din karriär inom inköp och vill utvecklas i en internationell och högteknologisk miljö. Detta är ett konsultuppdrag med start 15/9 där du blir initialt anställd av SJR fram till årsskiftet. Därefter är målsättningen att rätt person går vidare i en direktanställning hos vår kund.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som junior inköpare kommer du främst arbeta med inköp av indirekt material och stötta inköpsteamet i det dagliga arbetet. Du får möjlighet att bygga vidare på dina kunskaper inom operativt inköp, ha kontakt med leverantörer både nationellt och internationellt, samt bidra till att säkerställa att verksamheten har rätt material i rätt tid.
Ansvarsområden
• Orderläggning och uppföljning av leveranser
• Hantering av inköp av indirekt material
• Leverantörskontakter, både nationellt och internationellt
• Administrativt stöd till inköpsteamet
• Samarbete med interna funktioner som produktion, materialplanering och projekt
Lämplig bakgrund
Du bör ha 1-4 års erfarenhet av operativt inköp eller annan relevant erfarenhet inom administration eller logistik. För rollen krävs god datorvana samt erfarenhet av att arbeta i affärssystem. Du behärskar både svenska och engelska mycket väl i tal och skrift, och eftersom tjänsten omfattas av ITAR-regelverket är svenskt medborgarskap ett krav. Vidare ser vi gärna att du har intresse och vilja att på sikt övergå i en anställning hos kunden (hyrköp). Meriterande är om du har erfarenhet från tillverkande industri samt kunskap om inköpsprocesser.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och samarbetsorienterad. Du trivs med att arbeta lösningsorienterat och har en stark vilja att utvecklas inom inköp.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson, rebecca.persson@sjr.se
Vi intervjuar löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-01.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
