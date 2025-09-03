Junior Inköpare i Stenungsund!
Rodoverken AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stenungsund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stenungsund
2025-09-03
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rodoverken AB i Stenungsund
Är du en strukturerad och noggrann person som är i början av din inköpskarriär och vill utvecklas i en spännande organisation? Nu har du chansen!
Vi söker en Junior inköpare på deltid, 50%. Du kommer vara en viktig länk mellan projektledning, leverantörer och övriga funktioner och där du får möjlighet att bidra till effektiva inköpsflöden samtidigt som du växer i rollen. Du kommer att ha många kontaktytor både internt och externt och arbetar nära vår ansvariga för inköp och blir en viktig del av projektens framdrift.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Registrera och följa upp inköpsorder
Stötta organisationen med att följa inköpsprocessen och vårt regelverk
Bistå i leverantörsbedömningar, godkännande av leverantörer samt rapportering
Säkerställa att leverantörslistor och relaterade dokument hålls uppdaterade
Självständigt hantera enklare upphandlingar
Vid behov stötta organisationen med administrativa uppgifterDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann och lugn, som trivs med att ha ordning och reda. Du gillar att planera, följa upp och se till så saker blir gjorda på rätt sätt. Med ett strukturerat arbetssätt och öga för detaljer bidrar du till att inköpsprocessen fungerar smidigt och effektivt. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till att projekten håller både tidplan och budget.Kvalifikationer
Gymnasiekompetens kompletterad med relevant utbildning inom inköp, ekonomi, handel, administration eller teknik alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Grundläggande kunskaper om inköpsprocessen
Goda kunskaper i Microsoft Office, med tonvikt på Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
Mycket god administrativ förmåga
Mycket god samarbetsförmåga
Meriterande:
Kunskap inom kontraktshantering och entreprenadjuridik
Erfarenhet av administrativt arbete inom inköpOm företaget
Rodoverken är ett framtidsinriktat industriföretag som utvecklar lösningar för lagring av hållbar energi och processmedier i Norra Europa. Med unika arbetsmetoder och lång erfarenhet är vi specialiserade på konstruktion, tillverkning och montering av skräddarsydda tankar och ackumulatorer.
Rodoverken är nu även en del av Bilfinger DACH. I DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz) är Bilfinger marknadsledande inom industriservice. Över 7 000 medarbetare på mer än 60 platser erbjuder omfattande tjänster till välkända kunder inom processindustrin, särskilt inom kemi & petrokemi, energi, pharma & biopharma samt olje- & gasindustrin.
Vårt tjänsteutbud sträcker sig från omfattande ingenjörstjänster till planering, konstruktion, övervakning, underhåll och utbyggnad av anläggningar. Dessutom erbjuder vi viktiga stödtjänster såsom ställningsbyggnad, isolering och korrosionsskydd.
E&M DACH är en integrerad del av Bilfinger-koncernen.
Vi värdesätter våra medarbetares kompetens och engagemang. Som Junior Inköpare hos oss får du möjligheten att arbeta tillsammans med bolagets alla funktioner, vi erbjuder en arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att hitta rätt person för vårt team.
Intervjuer sker löpande och vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Hittar vi rätt individ kommer vi att avbryta rekryteringen i förtid, så skicka in din ansökan redan idag!
Anställningsform: Visstidsanställning på 6 månader med stor förhoppning om en tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid, 50%
Plats: Ödsmål
Lön: Individuell lönesättning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Tekniktjänsteavtalet
Ansök senast den 26 septmeber via denna länk: https://rodoverken.careers.haileyhr.app/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rodoverken AB
(org.nr 559187-6825)
Teknikvägen 3 (visa karta
)
444 95 ÖDSMÅL Jobbnummer
9489962